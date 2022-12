La policía del Distrito Federal de Brasilia informó que desactivó un aparato explosivo que había sido introducido a un camión cisterna para el transporte de combustibles en la mañana de este sábado, a ocho días de la investidura del presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El pequeño artefacto artesanal, montado con barras de dinamita conectadas a un reloj, fue encontrado dentro del camión en la vía de acceso al aeropuerto internacional de la capital brasileña luego de que el conducto del vehículo alertara a las autoridades sobre la presencia de un paquete sospechoso.

El artefacto fue retirado del camión por agentes del escuadrón antibombas y desactivado en el mismo lugar, antes de ser entregado a la Policía Civil para que inicie la respectiva investigación.

Pese a que la Policía Militarizada de Brasilia no citó ninguna amenaza ni sospechas de un posible atentado para el 1 de enero, cuando Lula asumirá su tercer mandato como presidente de Brasil, el hecho fue comunicado al equipo de transición del líder progresista, que ya han manifestado sus temores por la seguridad durante la investidura.

El futuro ministro de Justicia de Lula, Flávio Dino, afirmó en un mensaje en las redes sociales que fue comunicado y está siguiendo las “investigaciones sobre el supuesto artefacto explosivo encontrado en Brasilia”.

Há no material “emulsão de pedreira”. Exames periciais do artefato, assim como investigações, estão sendo executadas pela Polícia Civil do Distrito Federal. Equipe da transição acompanhando.

Luego, la policía civil concretó detenciones por la aparente conexión entre el artefacto explosivo encontrado y armas incautadas.

“Las fotos muestran el terrible efecto del extremismo en Brasil. Que todos oremos esta noche por la paz”, añadió Dino en otra publicación de Twitter.

Cumprimento a Polícia Civil do DF pela prisão e apreensões efetuadas nesta noite, com aparente ligação com o artefato explosivo desta manhã.

Fotos mostram o terrível efeito do extremismo no Brasil. Que todos rezemos nesta noite por PAZ. pic.twitter.com/9MddE71FTD

— Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) December 25, 2022