El periodista de Paraguay, Gustavo Báez, aseguró este miércoles que analiza la posibilidad de abandonar el país junto a su familia.

“La posición familiar es clara, es salir del país, no de la ciudad”, admitió Báez en una entrevista con la radio ABC Cardinal.

Esto, un día después de que un desconocido abriera fuego contra Coronel cuando salía de la Radio Amambay, propiedad de la familia del asesinado alcalde de esa localidad, José Carlos Acevedo.

Báez y Coronel fueron blanco de una amenaza en junio pasado.

En ese entonces, relató el comunicador, encontró en la salida de su casa un cartel rojo con un mensaje de amenaza escrito en portugués, según imágenes retransmitidas el martes por medios locales tras la muerte de Coronel.

A raíz del mensaje, Báez aseguró que debió sortear un “proceso burocrático” y “golpear puertas en varias instituciones del Estado” para obtener una custodia policial.

Amenazas de muerte contra periodista de Paraguay

El periodista, cuyo programa comenzaba a las 13.30, cinco minutos después de concluir el espacio dirigido por Coronel, comentó que ayer, martes, se retrasó en su salida, por lo que al momento del atentado se encontraba en casa.

“Recibo la información de que atentaron contra Humberto en frente a la emisora. Ya en ese momento mi señora no me dejó salir, ya mis familiares me llamaron, me pedían para no salir de casa, porque yo quería ir a la emisora”, relató.

Este miércoles, medios locales difundieron presuntos mensajes intimidatorios enviados, vía Facebook, a la emisora horas después del ataque.

Consultado sobre las primeras investigaciones, el subcomandante de la Policía Nacional, Baldomero Jorge, dijo a la Radio Monumental que no descartan que la muerte del periodista esté relacionada con su trabajo.

Además, consideró como “otro elemento importante” que las amenazas recibidas por los comunicadores se produjeran días después del fallecimiento de Acevedo, quien fue baleado por desconocidos en una calle de esa localidad.

“Estos dos comunicadores trabajan en la empresa de la familia. Son muy allegados, por decirlo así. Son del primer anillo de la familia Acevedo, trabajan en los medios y más en otros aspectos de la empresa familiar. (…) La familia tiene varias aristas empresarialmente hablando y estas personas son muy cercanas” a la misma, sostuvo.

En ese sentido, admitió que manejan, entre otras teorías, que el atentado de ayer pueda ser “una suerte de continuidad de los ataques hacia la familia” Acevedo.

Violencia contra la prensa

En octubre de 2021, Haylee Acevedo, hija del entonces gobernador de Amambay y hermano del alcalde fallecido, Ronald Acevedo, murió en un atentado en Pedro Juan Caballero el que también perdieron la vida otras tres personas.

Tras la muerte de su colega, delegados del Sindicado Periodista de Paraguay (SPP) se reunieron con el ministro del Interior, Federico González, y el comandante de la Policía Nacional, Gilberto Fleitas, entre otras autoridades.

“Este es un crimen responsabilidad de la inacción del Estado”, dijo Santiago Ortiz, del SPP, a periodistas.

Y pese a reconocer la “buena voluntad” de los delegados del Gobierno, consideró que falta “efectivamente inversión y protección real y un cuidado a los periodistas y a la libertad de expresión”.