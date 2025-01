Fue en agosto de 2024 cuando Javiera Díaz de Valdés lanzó un reclamo público contra Pablo Mackenna en redes sociales, acusándolo de deber pensión de alimentos.

En ese entonces, la actriz aprovechó un posteo de Mackenna, en donde simplemente decía: “Tohá”.

“¿Te gusta? ¿Votas por ella? ¿Qué pensará ella de los papitos corazón? ¿Cuáles serán sus políticas al respecto? Llevamos años ya Pablito“, indicó en ese entonces la intérprete.

De hecho, la propia Díaz de Valdés ahondó en esta polémica en una pasada entrevista con Javiera Quiroga.

“A mí la verdad es que no me gusta exponer mis cosas. De hecho, toda la vida me he quedado súper callada con mis temas familiares, he sido lo más discreta y elegante que hay, con temas que han sido hasta públicos, pero claro, hubo un día en que ya no”, indicó.

Respuesta de Pablo Mackenna

Lo cierto es que el escritor fue consultado sobre este punto por el programa Primer Plano.

En una breve conversación Mackenna sostuvo que no mantiene una deuda de “años” con su exesposa, sino que de dos meses.

“Para mí los ‘papitos corazón’ son gente que ha dejado botada a sus hijos, que no los ven. Yo veo a mi hija todos los días, tenemos una relación increíble, pasamos buena parte de todos los días juntos”, sostuvo.

“Cuando la Javiera hace esta denuncia, o la insinúa, yo llevaba un mes atrasado, porque me ha costado, no ha sido fácil el año”, agregó.

De hecho, el expanelista de CQC expresó que la situación se debe a una mala racha económica personal.

“Yo no me considero ‘papito corazón’ por estar dos meses atrasado. He pagado toda mi vida, mucha plata, además, porque yo hice un trato en la época que tenía mucha plata, muy pesado, muy difícil de cumplir”, sentenció.

“Yo tengo una relación maravillosa con mi hija, entonces en súper doloroso, pero bueno, sí, efectivamente, en este minuto, debo dos meses”, concluyó.