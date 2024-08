Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Angélica Sepúlveda, ex participante de "Granjeras", podría ser la sorpresiva incorporación a Gran Hermano 2 luego de la renuncia de Sebastián Ramírez, en un intento por elevar el bajo rating del programa. A pesar de no confirmar su ingreso, Sepúlveda no descartó ingresar al encierro de CHV si se cumplen ciertas condiciones.