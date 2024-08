Fue en la teleserie “Marrón Glacé, el regreso” que la actriz Catherine Mazoyer hizo su debut en las pantallas a los 15 años. Desde entonces, la artista continuó interpretando papeles en televisión hasta 2019.

Y aunque en varias ocasiones Mazoyer fue la encargada de interpretar a las “femme fatale” de las producciones, recientemente contó que en él detrás de escena no era así.

Fue en el podcast conducido por Maly Jorquiera, Hazte Ver, que la actriz reveló que fue objeto de varios comentarios despectivos sobre su físico, los que tendrían relación con su dismorfia corporal.

“Yo sufro de desorden dismórfico corporal porque desde chica siempre fui ‘la gorda del curso’, siempre fui a la que molestaban”, comenzó contando. Tras ello, comentó que su ingreso a Marrón Glacé se dio luego de que acompañara a una amiga a un casting, sin embargo, ella terminó siendo seleccionado con recién 15 años.

Sobre lo mismo relató: “Fue un lugar muy hostil, porque fue justo un momento en que habían entrado muchas modelos a la televisión, entonces había muchos prejuicios”.

En esa misma línea, Catherine Mazoyer desclasificó un despectivo comentario que recibió de parte de una directora, donde cuestionaba su físico: “Una directora una vez me mandó a decir que yo era demasiado gorda para estar en teleseries“.

Al respecto, la actriz detalló que el comentario se habría dado debido a las tallas de vestuario que se manejaban en estas producciones.

“Me pasó siempre. Cuando hice ‘Lola’ a mí me decían J Lo (Jennifer López), siempre fui curvilínea, aunque bajara de peso, entonces en los canales de televisión no existía mi talla“, relató.

“A mí me tenían siempre que comprar ropa, porque los pantalones eran todos talla 36, ya 38 y yo era 40 o 42, entonces era ropa especial para mí”, añadió la actriz.

Catherine Mazoyer confesó que este tipo de comentarios la “insegurizó” respecto a su “talento y trabajo”: “En ese momento yo dije ‘o sea eso no importa nada’, no importa que sea super responsable, estudiosa, que pasé por la universidad de Chile, que puedo hacer cualquier tipo de personaje. El oficio que yo tengo no vale nada”.

Cabe mencionar que la actriz no reveló en qué producción recibió el comentario.