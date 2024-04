La relación entre Oriana Marzoli y Gala Caldirola ha comenzado a dar un revés dentro de “¿Ganar o Servir?“. Y es que ambas chicas reality, a pesar de haber comenzado el programa con el pie izquierdo, han demostrado una evolución en su vínculo.

Derechamente, y después de que Oriana sufriera una lesión durante una competencia en equipos emitida el lunes, seguidores del reality en redes sociales destacaron el hecho de que Gala acudiera sin titubeos a ayudarla debido a sus gritos de auxilio.

Tras ello, Caldirola, en conversación con Canal 13, expresó su sentir sobre haber tenido que competir con Oriana en el mismo equipo.

¿Posible amistad entre Gala y Oriana en “Ganar o Servir“?

“Te juro que en un momento me di cuenta de que estábamos trabajando súper bien en equipo porque le decía ‘¡Oriana, aquí!’, (y Oriana) ‘¡Gala, aquí!’, y estábamos trabajando súper bien juntas (risas), me sorprendió“, confesó la española.

“Yo había competido con ella anteriormente en otro reality, pero no me acordaba que hacíamos tan buen equipo. Siento que Oriana tiene mucho lo de la rapidez y quizás yo el tema de la fuerza, entonces, nos complementamos bien“, continuó.

Después de tal declaración, el periodista del 13 que la estaba entrevistando le preguntó si acaso aquello podría ser el inicio de una bonita amistad. “Sería increíble, qué quieres que te diga”, le respondió Galadriel.

“Hombre, a mí no me gusta tener enemigos. Obviamente tenemos muchas cosas que disolver, tanto ella como yo, pero si puedo ser amiga de Aylén (Milla) hoy en día, quizás por qué no podría ser una buena amiga con Oriana“, añadió.

En el último capítulo emitido de “¿Ganar o Servir?“, en la mesa de los Señores, Gala y Oriana hablaron con sinceridad sobre sus conflictos. “Tú tienes una personalidad muy intensa, tirando para la negatividad y toxicidad”, opinó la española sobre la venezolana.

“Yo me había enfadado contigo porque no me gustaba que le sacaras granitos a mi novio. No me gusta que mi amiga se siente en las piernas de mi novio”, le contestó Oriana, cosa que Gala reconoció.

En el mismo diálogo, Caldirola confesó que en parte se involucró con Luis para hacerle daño a Oriana, porque estaba enojada con ella. Sin embargo, al mismo tiempo, Marzoli reconoció que es demasiado celosa. “Tengo que trabajar mis celos”, confesó.