Oriana Marzoli debutó en “¿Ganar o Servir?” con una acalorada discusión con Gala Caldirola. “Intentaste robarme el novio, ahora robas maridos“, le lanzó Marzoli a la española una vez que se encontraron y comenzaron a pelear.

Sobre el episodio, Oriana, en conversación con BioBioChile desde el encierro en Perú, declaró que había sido una llegada tensa, pues “tenía muchos temas pendientes” con su ahora compañera de reality.

“En su momento ella me hizo mucho daño porque cuando ella empezó a hacer cositas por el lado, y a tener actitudes con Luis (Mateucci, ex de Oriana), yo todavía la consideraba una amiga. Ahí fue donde le cogí esa rabia, y debí haber expuesto públicamente las razones de eso”, argumentó la oriunda de Venezuela.

Oriana Marzoli por pelea con Gala Caldirola

“En ese primer encuentro ella me dice que yo la envidio porque no tengo un hombre, y yo no envidio a nadie por un hombre, a mí ningún hombre me ha pagado nada, han sido todos unos ratas. No me hace falta un hombre, aunque sí soy una romántica”, agregó Marzoli.

A ello, Oriana añadió que Gala “venía con el guion aprendido, porque ella no es rápida ni ágil a la hora de responder, y ahora todo lo que me decía venía del exterior, sin tener nada que ver con el reality”.

“Le aconsejé que es mejor cerrar la boca y parecer tonta, que abrirla y confirmarlo, porque para decir las sandeces que dijo, mejor cállate la boca“, lanzó la chica reality respecto a Caldirola.

Marzoli expresó, además, que le había molestado que Gala “le dijese a Fran (Maira) en un principio que no se juntara conmigo porque la iban a funar (…), ahí me di cuenta de que ella es la misma persona de siempre, que por debajo era una cosa y por encima otra. Eso es lo que me molestó“, cerró.