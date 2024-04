En un nuevo episodio del reality de Canal 13, se vivió la primera competencia por equipos y con ella, también varios coletazos. Uno de ellos fue protagonizado por la transformista Botota Fox y la española Oriana Marzoli.

Fue durante una etapa del desafío físico que la ex “Amor a prueba” tuvo un accidente, pues uno de sus guantes se enredó en un mecanismo haciendo que su dedo quedará atascado.

Ante sus fuertes gritos de dolor la española, sus compañeros de equipo corrieron a ayudarla, quien en ese momento quedó en una extraña e incómoda posición debajo de la polea con el fin de no quebrarse el dedo.

Luego de que se detuviera la competencia para que el equipo médico hiciera ingreso para atenderla, la española decidió retomar la competencia pese a la lesión, al mismo tiempo que exigió que se les devolviera el tiempo de diferencia con el otro equipo, el que era integrado por Fox.

Con ello, el conjunto liderado por Pangal Andrade logró hacerse con la victoria, por lo que se convirtieron en los soberanos por la semana. Sin embargo, cuando se le concedió la palabra al capitán del equipo, se desató el caos.

“No te puedes burlar de la Oriana, eso no se hace. Casi se saca el dedo”, le advirtió Andrade a Botota Fox luego de acusarla de haberse burlado de su compañera de equipo.

“(Estoy) un poco choreado (sic) si, porque en realidad no me gustan mucho los shows que se mandan, partiendo por eso, porque creo que a todos les pasó lo mismo, pero fueron todos a verificar a una sola mientras los otros estaban también super mal”, dijo en referencia a la española.

Antes de que terminara de dar sus impresiones, Fox fue interrumpida por Oriana, quien estalló en furia contra la transformista: “Llevo tres años consecutivos…”, alcanzó a decir cuando Botota comenzó a gritar ante cada frase que decía: “¡Estoy hablando yo!”.

“No, no te dejo hablar. Llevo tres años consecutivos haciendo realitys en Chile, muchos más que tú y uno de ellos lo he ganado. En mi vida he hecho show, porque soy buena competidora“, le rebatió Marzoli.

“Si no sabes perder y te picas, te rascas y aprendes a ser una buena perdedora que eso dice mucho de una persona, aprende”, agregó sin dejar hablar a Fox.

Tras ello, Botota dejó entrever que la española habría fingido el accidente para ganar ventaja.