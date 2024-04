Antes de convertirse en La Bichota, Karol G era Carolina Giraldo. Y antes de repletar estadios en todo el mundo (este viernes inaugura una saga de tres shows en el Nacional de Santiago), la cantante colombiana fue un más de las aspirantes a ganar “Factor XS”, la adaptación infantil del programa busca talentos “Factor X”.

Ocurrió en 2006, cuando la oriunda de Medellín fue parte de una de las audiciones del estelar con solo 14 años. Tras sorprender al jurado, se sumó al equipo de la cantante Marbelle.

A pesar que no llegó a las instancias decisivas, la adolescente Karol G sí fue parte de la primera etapa del programa infantil de Factor X, e incluso clasificó a los “campos de entrenamiento”, tal como recuerda InfoBae.

Fue la propia Marbelle, su entrenadora, quien la eliminó en la previa de las instancias finales. A pesar de ello, sí alcanzó a participar de las galas del show de TV.

En una entrevista de 2020 con “Yo, José Gabriel”, la propia Karol G recordó su paso por “Factor XS”: “Del Factor XS empezaron los comerciales de televisión, era el de los niños y se veían brutales, aunque de niña yo era muy introvertida. Tenía pocos amigos y no era muy sociable, por decirlo así”.

A pesar que no estaba interesada en participar, fue su padre quien la convenció. “Mi papá empezó a ver los comerciales y dijo: ‘Vamos a presentarnos’, pero yo no quería… Él fue quien hizo la fila y firmó todos los documentos”.

Con la perspectiva de los años, la cantante valora este episodio de su carrera. “Me tocó con Marbelle, llegué hasta los 11 y casi que hasta los 6 de las galas y ahí salí. No llegué a las galas (finales), pero fue como mi primera aparición en televisión (…). Me gustó, me encantó, hice muchos amigos y muchos contactos. Después de ese programa tuve un primer contrato discográfico”.