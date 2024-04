La periodista Mariela Sotomayor, tal como apuntaban los rumores, fue confirmada como una de las nuevas integrantes del reality “¿Ganar o servir?”, el que se estrenará en la señal de Canal 13 el próximo 13 de abril.

La comunicadora, conocida por su trabajo en programas como “Primer Plano”, actualmente dirige una agencia de comunicaciones que colabora con varias empresas.

Hace un año y medio, comenzó a conducir un programa en un canal internacional digital, tras haber participado en espacios de TV abierta y por cable como “Me Late”, “Zona de Estrellas”, “Intrusos” y “Maldita Moda”.

Mariela aseguró que se prepara para un nuevo desafío al convertirse en la primera periodista de espectáculos en participar en un reality show. En sus propias palabras, afirmó que “cuando uno tiene la capacidad de tener un gran alcance mediático, un micrófono, es importante cuidar eso”.

Otra que fue confirmada por el canal esta tarde fue Camila Recabarren, quien no es ajena a este tipo de formato. La modelo de 33 años ya ha formado parte de “Amor a prueba” (2014) y “¿Volverías con tu ex?” (2016), donde llegó a la final junto a Joaquín Méndez.

Sin embargo, la oriunda de Copiapó, se hizo conocida entre las postulantes a Miss Chile 2012 por su relación con Tatón Púrpura, 35 años mayor que ella.

En 2018, después de varios años en televisión, Camila dejó todo para vivir en el Valle del Elqui con su hija Isabella, de 10 años. Esta experiencia le permitió reflexionar sobre su vida y conectarse con sus raíces.

A pesar de su exilio televisivo, su vida no ha estado exenta de escándalos, como una denuncia por no pagar arriendo cuando vivió en EE.UU. con una amiga, no obstante, aseguró estar preparada para ingresar al encierro.

¿Quienes podrían ingresar a ‘Ganar o servir’?

Pero los nombres de Sotomayor y Recabarren no eran los únicos que sonaban fuerte previo a su confirmación.

Fue este domingo que los participantes ingresaron al encierro y fue también la primera vez que se reunieron todos. Esta ocasión fue la que aprovecharon Coca Mendoza, ya confirmado, y Claudio Valdivia, hermano de Jorge ‘Mago’ Valdivia, para enviar un saludo a la influencer Naya Fácil.

El mensaje que le dejaron a la joven no hizo más que confirmar a los televidentes que será visto dentro del programa, Ganar o servir: “Naya te estamos esperando, aquí te vamos a cuidar”, le escribió.

La periodista de Qué te lo digo, Paula Escobar, fue quien afirmó que otro nombre que baraja el canal es el de la árbitro Cindy Nahuelcoy, quien se hizo conocida por demandar a un alto tribunal del deporte.

Otro nombre que ha resaltado en redes sociales es el de Dash, cuyo nombre real es Maicol González, el artista urbano se hizo conocido por su participación en el docureality “Perla”, a través del que terminó compartiendo créditos con su fallecido amigo, Cangri, Sebastián Leiva.

Los ex concursantes de Gran Hermano, Raimundo Cerda y Fran Maira, también podrían ingresar al encierro, sin embargo, cabe mencionar que solo restan tres puestos en el reality.