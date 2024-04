Valentina Roth se convirtió en madre en junio de 2023. Desde ese entonces ha estado dedicada casi por completo a la crianza de Antonia, que pronto cumplirá 10 meses.

Lo cierto es que el proceso ha tenido momentos buenos y otros más bien complejos, como algo que ocurrió días atrás, según comentó la propia bailarina.

De acuerdo a lo que relató Página 7, la pequeña Antonia se tragó una tapa de botella plástica, por lo que incluso pudo haberse ahogado. Por fortuna, su madre reaccionó a tiempo.

“Siempre tengo la manía de dejar por ahí las tapas de botellas, hasta que me pasó esto y nunca más lo haré (…) estaba como semidormida y había una tapa bajo la almohada y de repente escuché toser a la Antonia. Pensé que había sido por el tete, y era la tapa”, indicó a través de sus historias.

“Le metí la mano entera, porque se estaba ahogando, le metí la mano muy adentro (…) Nunca había sentido esa angustia, quedé mal, no sé cómo explicarlo, la desesperación que tuve. Pero la saqué altiro, metí la mano y chao”, agregó.

Valentina Roth y su hija

En este sentido, la exCalle 7 contó parte de la angustia que vivió en ese instante junto a su hija.

“Estaba con lagrimitas, pobrecita, lloró de angustia y me dio una pena, me sentí la peor mamá del mundo, imagínate una tapa que estaba debajo de la almohada, no tenía idea. Menos mal tengo el sueño liviano”, concluyó.

Hay que señalar que, en diciembre pasado, Roth publicó un video donde dejaba en evidencia lo mucho que había crecido su hija.

“Tengo una pequeña obsesión con mi hija discúlpenme. Acá les muestro cuando la Antonia tenía un mes, 3, 4 y ahora terminando su quinto mes”, aseguró en la publicación.