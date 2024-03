Esta noche, José Miguel Viñuela estuvo presente en una nueva edición de Podemos Hablar, espacio donde habló sobre Alberto Chang.

Cabe recordar que el presentador de TV fue una de las tantas víctimas de las estafas de Chang, quien, recientemente, fue detenido en Malta tras pagar con una tarjeta robada.

En conversación con Julio César Rodríguez, José Miguel reveló que la madre del empresario lo contactó tras el delito de su hijo, a través de redes sociales.

José Miguel Viñuela tras estafa de Alberto Chang

“Hicimos el de De tú a tú con Martín (Cárcamo). Hicimos ese programa, y me preguntaron por este tema que había sido muy doloroso en mi vida, y efectivamente yo di mi opinión, como lo estoy haciendo hoy día con respecto a quién es Alberto Chang“, partió contando el animador.

“Al otro día que se emitió el programa, me escribió por Facebook Verónica Rajii, y esto nunca lo he contado, hoy día lo cuento. Ella ya no está, y de verdad lo digo con harta pena, porque conozco varias personas cercanas a ella, que hablaban muy bien de ella”, continuó Viñuela.

“Me escribe ‘mira, lamento mucho lo que te hizo mi hijo a ti y a muchas personas, lo lamento mucho, pero te quiero decir que eso es plata, más triste es que tú sientas que nunca más volviste hablar con hijo en mucho tiempo"”, reveló el rostro de TV.

José Miguel confesó que aquel mensaje le impactó mucho. “Piensa que ese programa fue hace tres años, no sé, yo muy caliente en ese momento. Hoy día ya di vuelta la página. Yo le contesto: ‘mira Verónica, agradezco tu mensaje, pero quiero reiterarte que tu hijo no sólo me cagó a mí, cagó a 1200 personas más’“, contó.

“Adultos mayores que invirtieron su jubilación y que nunca más se pudieron levantar, por último yo tenía 40 años, yo puedo volver a trabajar… Frente eso no hay perdón ni olvido. Me dice ‘lo entiendo, lo lamento, si puedo pedirte disculpas, pido yo las disculpas, pero quiero que sepas que yo dejé de tener un hijo hace no sé, unos cuatro años"”, expuso el conductor.

Según su relato, Chang no vino a despedirse de su madre en sus últimos días: “Nunca vino a despedirse de ella, y ella termina muriendo de cáncer en Chile“.

Julio César le preguntó a Viñuela sobre qué cosa le gustaría decirle a Alberto si lo tuviera al frente, a lo que el exanimador de Mekano respondió: “Eres una mierda de persona (…), las mierdas de personas mueren como una mierda, y terminan solas, y es lo que te está pasando hoy día”.

“No tienes ningún círculo cercano, estás prácticamente solo en una celda en Malta, sin ninguna red de contacto y pidiéndole, más encima, al gobierno que te ayude con 200 euros. Así terminan y mueren las malas personas, y espero ser testigo de eso“, finalizó José Miguel.