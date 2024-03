Durante el pasado martes se vivió un nuevo capítulo de Got Talent, el cual tuvo un momento bastante peculiar. Se trató de la presentación de una mujer llamada Iris, quien desafinó bastante y no convenció al jurado.

De hecho, la mujer oriunda de Castro alcanzó a cantar poco más de 10 segundos de la canción Amores Extraños antes de ser reprobada por los cuatro evaluados: Francisco Reyes, Leonor Varela, Antonio Vodanovic y Diana Bolocco.

“Como que no estabas cuadrada con la canción, querida Iris, estabas descuadrada, desafinada”, indicó Varela en ese instante.

En ese instante Iris indicó que, muy probablemente, sus problemas se debían a que había estado resfriada.

Segundos después, a modo de finalizar amigablemente el momento, el programa le permitió a la mujer cantar a capella un extracto de Aleluya, de Cecilia la incomparable.

Momento de Iris en Got Talent

Hay que señalar que, en redes sociales, existieron varias reacciones al video en particular. Este se viralizó durante las últimas horas.

En este sentido, algunos televidentes incluso criticaron al espacio de espectáculos, asegurando que pudo haber sido una “humillación gratuita a Iris”.

“Llegan directamente al escenario los postulantes? No hay un primer filtro como en The Voice? Pregunta seria, porque ojalá no le hayan hecho esto a propósito para humillarla ante todos”, “Eso es lo que vende! Humillar a la gente tiene más rating”, “Es una burla armada. No debió pasar ni el casting. Fue de adrede”, fueron algunos comentarios en Instagram.

Esta es la primera semana del nuevo estelar de Chilevisión, el cual es conducido por Julián Elfenbein.