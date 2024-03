El pasado lunes Rodrigo Sepúlveda, en su programa Meganoticias Alerta, se mostró crítica de una nueva campaña del gobierno contra el acoso callejero, quien respondió esta jornada fue Alejandra Valle.

Anteriormente, Sepúlveda había expresado: “Es muchísima plata en redes sociales, y siento que de manera gratuita se pudo haber hecho más”.

“Porque van a hacer la campaña y el acoso callejero va a seguir igual. Porque hay gente que está absolutamente desenfocada y va a faltar a la mujer igual, con una campaña viralizada y estás botando dinero”, agregó.

Por lo anterior, en su programa La Voz de los que Sobran, Ale Valle arremetió contra el comunicador, a quien trató de “nefasto”.

“Usted no va a concientizar a nadie, sólo se dedica a decir cosas ignorantes y sin conocimiento. La campaña son 450 millones y hay una primera parte en la calle y redes sociales, y una segunda parte que tiene que ver con la educación. Entonces no sabe, no tiene idea de lo que está hablando”, expuso.

Alejandra Valle contra Rodrigo Sepúlveda

Tras eso, la exanimadora de Intrusos cuestionó a su colega por haber planteado que campaña “podría haber sido gratuita”.

“Él quiere que se haga campaña y encuentra muy terrible el acoso hacia la mujer… ¿Pero cómo se acaba con ese acoso? ¿Él cree que es gratis educar a la gente? ¿Él cree que los educadores tienen que trabajar gratis? ¿Él es el único que puede ganar un sueldo en este país? Qué manera de hablar tonteras”, sentenció.

“Él es nefasto como personaje público, me interesa un comino lo que haga en lo personal. No lo conozco y no me interesa. Critico que hable desde la ignorancia con una propiedad a diario”, concluyó.