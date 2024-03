Fue hace algunos días que Kathy Salosny confirmó su intención de lanzar una candidatura a alcaldesa en la comuna de Algarrobo. La situación ya comienza a generar reacciones.

Una de ellas vino de parte de la diputada Camila Flores, quien a través de la red social ‘X’ cuestionó a la expresentadora de televisión.

“Comenzó la época de turismo electoral. La izquierda pretende llevar de candidata alcaldesa a Katherine Salosny por la comuna de Algarrobo”, indicó.

“Tener un verdadero arraigo en la comuna, conocer sus dolores y necesidades es esencial. Quién va solo de veraneo no cumple con esos requisitos”, agregó.

No obstante, varios usuarios del exTwitter lanzaron críticas hacia la parlamentaria, muchos indicando que Kathy Salosny vive hace bastante tiempo en esa comuna.

“Salosny vive hace varios años en Algarrobo”, “Qué vergüenza me daría ser una autoridad política y no tener la más mínima idea sobre lo que estoy opinando”, “la diputada se la lleva arriba de automóviles y no sabe lo que pasa en el mundo real”, indicaron algunas personas”, fueron algunos comentarios.

Posible candidatura de Kathy Salosny

Fue en el programa Podemos Hablar que Salosny confirmó sus intenciones de llegar al sillón edilicio de Algarrobo.

“Es una posibilidad (…) Me encantaría ser alcaldesa”, dijo al ser consultada al respecto en el programa.

Sobre el origen de esta idea, Kathy Salosny contó que se debe a que “en primer lugar me enamoré de Algarrobo, es una comuna que ha tratado muy bien a mi madre, que lleva casi 10 años viviendo allá con mi hermana, y no sé, estoy muy enamorada”.