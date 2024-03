La comediante se alzó como la ganadora en la competencia culinaria de Chilevisión, llevándose un premio de 30 millones de pesos.

La artista se impuso en una final bastante reñida, en la cual también participaron Alonso Quintero y Gianella Marengo.

Luego de transcurridas algunas horas de la emisión de la esperada final, la pareja de Mora, Toto Acuña, compartió un video del momento en que la humorista vio su triunfo en pantalla.

En la secuencia aparece la actriz acompañada de sus cercanos frente al televisor. Entre sus acompañantes se puede ver a Berta Lasala sumamente feliz por el logro de su amiga.

“En el día después de que Belén ganó Top Chef VIP 2024, estamos muy felices, pero un poco dañados por la celebración de la noche”, señaló Acuña junto a la publicación.

“Gracias por todo el cariño y los saludos. Les voy a mostrar algunas imágenes de cómo lo vivimos anoche”, agregó.

Visiblemente emocionada, Mora se tapa la boca con sus manos mientras es abrazada por Acuña. Esto, mientras los demás celebran su triunfo.

Recordemos que en el capítulo final del programa, Mora agradeció precisamente a Acuña por acompañarla durante la competencia.

“No saben lo que significa esto para mí, es un sueño”, dijo la ganadora, añadiendo: “Toto, gracias por apañar, por ser el mejor papá que mis hijos pudieron tener, sin ti no podría haber estado parada acá”.

“Me lo merezco y le informo a todos mis amigos que van a decir ‘ahora que ganaste me podrías cocinas’, no, no voy a cocinar en al menos dos semanas”, mencionó con humor.