Belén Mora se proclamó como flamante ganadora de Top Chef, estelar de cocina de Chilevisión. La comediante chilena se llevó un premio de 30 millones de pesos.

En una breve entrevista con Chilevisión, la actriz aprovechó de agradecer a su esposo, Toto Acuña, y contó qué es lo que hará con el premio.

“No saben lo que significa esto para mí, es un sueño, yo sé que es súper cliché lo que voy a decir, pero es un sueño, estoy muy agradecida de que me hayan llamado para este proyecto”, indicó.

Fue ahí cuando le consultaron respecto al destino que tendría el premio en dinero, a lo que la humorista lanzó una opinión muy sincera.

Premio de Belén Mora

“Voy a pagar deudas y voy a guardar una colita para algo”, aseguró, sin dar a conocer si se trata de un futuro proyecto profesional.

Por último, también tuvo palabras para su cónyuge.

“Si no fuera por su apañe, el apoyo, la contención y el amor que él me entrega, no podría haber estado acá. Te amo mi amor”, cerró.

Hay que señalar que Belenaza ganó una final bastante reñida, en la cual también estuvieron Alonso Quintero y Gianella Marengo.