La noche de este miércoles se vivió la esperada final de Top Chef Vip, de Chilevisión, donde se definió al ganador del programa, después de 40 capítulos.

Belén Mora, Alonso Quintero y Gianella Marengo fueron los tres famosos que lograron llegar a la final del certamen de cocina.

Para el término del programa, los concursantes tuvieron que realizar un menú de tres tiempos en tres horas, lo que significó un difícil reto.

Los tiempos se dividieron así: a las dos horas de comenzar tuvieron que presentar las entadas, media hora para el plato de fondo y finalmente el postre.

Finalmente, tras una dura competencia y elogios a los concursantes por parte del jurado, conformado por Sergi Arola, Benjamín Nast y Fernanda Fuentes, se definió a la persona ganadora.

Luego del suspenso, Belén Mora se coronó como la gran ganadora de Top Chef Vip y se llevó el premio de $30 millones. Según consigna Página 7, Alonso Quintero se quedó con el segundo lugar y Gianella Marengo con el tercero.

“No saben lo que significa esto para mí, es un sueño”, dijo la ganadora, quien agregó “Toto, gracias por apañar, por ser el mejor papá que mis hijos pudieron tener, sin ti no podría haber estado parada acá”.

Belén también añadió “me lo merezco y le informo a todos mis amigos que van a decir ‘ahora que ganaste me podrías cocinas’, no, no voy a cocinar en al menos dos semanas”.