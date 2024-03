El panelista de TV se sinceró respecto a su quiebre matrimonial, asegurando que no se casó enamorado.

Jordi Castell se sinceró el pasado miércoles respecto a su fallido matrimonio con Juan Pablo Montt, de quien se separó en 2021.

Durante el último capítulo de Tal Cual, el fotógrafo realizó una especie de mea culpa sobre aquel enlace. Castell dejó en claro que, en ese entonces, no se casó enamorado.

“Uno de los errores más grandes que cometí, no solo por haberme equivocado, sino porque involucró a otras personas. Yo me casé pensando en que me iba a enamorar, y pensando que iba a ser una buena historia”, indicó.

“creo que me quise enamorar de la situación, mandé a hacer los anillos, yo pedí matrimonio”, agregó.

Jordi Castell sobre su matrimonio

En este sentido, Jordi Castell aseguró que en cierto momento se sintió bastante culpable respecto a lo que ocurrió con su pareja.

“Yo cometí todos los errores y asumo con toda la humildad la responsabilidad de todo eso, porque fui yo quien tomó la iniciativa”, detalló.

“Yo no voy a echarle la culpa al otro porque el matrimonio cagó o porque no resultó. No, yo fui el responsable”, añadió.

“El error que uno comete es idealizar el momento que va a pasar”, concluyó.

Hay que señalar que el panelista de TV volvió a la televisión hace algún tiempo, en la pantalla de TV+.