Juan Pablo Montt, exmarido de Jordi Castell, respondió al fotógrafo luego que este se refiriera nuevamente a la relación que ambos compartieron y que finalizó en octubre de 2021.

Castell fue el invitado de este lunes en Juego Textual donde habló del quiebre de su matrimonio, insinuó situaciones de violencia psicológica, aunque dijo que no se arrepiente de nada.

“Es de conocimiento público que tuve un matrimonio fallido. No soy muy de arrepentirme por decisiones que tomo, porque por muy malas experiencias que sean, se convierten en aprendizajes, por los que estoy agradecido a la vida, por la oportunidad que tuve de experimentar, arriesgarme y creer en un proyecto de vida”, indicó Jordi.

No obstante, aseguró que se casó por los motivos equivocados. “Hice todo el esfuerzo para enamorarme, tiré anillo, pedí matrimonio. Se había muerto mi abuelo, que era como mi papá, y me vi en la necesidad, error grande, de armar una familia. Mi falta más grave fue pensar que para formar esa familia necesitaba un hombre”, sostuvo.

Montt y Castell contrajeron matrimonio en 2020 y en octubre del año pasado, el comunicador confirmó su separación, desde entonces han tenido declaraciones cruzadas en varias oportunidades.

Las razones del quiebre, según Castell

“Pasaban cosas que me hacían remar contra la corriente. Hubo señales desde el principio de que no teníamos que seguir juntos”, dijo.

“No quiero hacerme la víctima, pero todos nos damos cuenta cuando nos estamos sintiendo amenazados, salimos de nuestra zona de confort, y las cosas que antes no nos parecían violentas, ahora sí nos parecen violentas”, señaló.

“Hubo un cúmulo de situaciones donde yo sentía que no conectábamos, no teníamos una comunicación fluida, y por ende no había una convivencia sana para ninguno de los dos“, explicó.

Asimismo, el animador continuó diciendo que “hay formas muy sutiles de demostrar violencia. El punto es tener la sensibilidad para aceptar que de repente las relaciones fracasan, porque el otro no es empático con la fragilidad de su cónyuge”.

Según Jordi, tras la muerte de su abuelo, su figura paterna, tuvo “momentos de mucha fragilidad”. “Pero claro, hubo cosas que de repente empezaron a hacerme ruido, porque yo sentía el hombre que dormía conmigo no tenía que tratarme de esa forma”, acusó.

“Ojo que no era con gritos ni con violencia, eran sutilezas que decía ‘no tengo ganas de seguir escuchando’ (…) éramos demasiado distintos. No es que él haya sido una mala persona”, dijo.

El quiebre

La situación llegó a su punto límite cuando se fueron a vivir a Chiloé, en plena pandemia. “Mi exmarido toda la infancia la pasó allá, entonces dijo que fuéramos y dije que sí, ciego, tratando de rescatar algo y de escapar de la presión de la cuarentena”, explicó.

“Nos fuimos a Chiloé en condiciones súper adversas, porque ya veníamos saliendo de una crisis grande”, contó. Ya al volver a Santiago, tomó la decisión de poner fin a su enlace.

“Cuando vuelvo de la isla sabía que tenía que volver para tomar una decisión que arrastraba un gran fracaso. Yo me responsabilizo 100% de todo, yo tomé la decisión, yo fui quien sintió que había que hacerlo, yo creí que eso iba a funcionar. Había que cerrar la puerta por fuera”, aseveró.

La separación no fue en privado ni terminaron de buena forma, sino que hubo bastante pelea mediática. “Me hubiera encantado hacer las cosas bien y hacer un comunicado una vez que nos separáramos de verdad. Pero al cuarto día de separarnos me entero de que mi exmarido habló con los medios, y eso no lo podía controlar”, confesó.

Exmarido de Jordi Castell le responde

Tras aparecer sus declaraciones en pantalla, Montt utilizó sus redes sociales para defenderse. “Estoy aburrido de quedarme callado y escuchar una versión inventada por este señor”, escribió en Instagram.

“Lo que lleva hablando durante un año es un relato para evadir y no abordar su verdad acerca de las obsesiones que padece y que le han impedido mantener relaciones y parejas”, acusó.

“Me hizo un daño enorme, tuve que enfrentar una situación que jamás imaginé, más aún de una persona que se casó conmigo, involucrando a mi familia y amigos, para luego solo faltarnos el respeto”, sentenció.

Montt, en tanto, reconoció que “la televisión no es mi mundo ni mi trabajo, pero no me puedo quedar callado viendo todo lo que he visto mientras se exhiben fotos e información mía. Todo esto afecta mi honra, vida privada y dignidad”.

El hombre cerró su declaración afirmando que “todo tiene un límite. Basta de lucrar con mi nombre. Que al menos demuestre decencia por el respeto que nunca me tuvo”.