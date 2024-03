Durante los últimos días se ha generado una bullada polémica en el entorno de los actores chilenos, entre quienes reclaman por la gestión del actual gobierno y otros que la critican. Quien entregó su parecer ahora último fue Daniel Alcaíno.

Quien había generado más rimbombancia con sus declaraciones había sido Magdalena Max-Neef, quien en conversación con Radio Futuro fustigó a su gremio.

“(Los actores) somos lo más llorones que hay. Todo el tiempo estamos llorando. Porque no nos ganamos esto, porque no nos ganamos lo otro. Hay algunas personas que se ganan el Fondart cinco años seguidos, no se lo ganan un año, y empiezan a alegar que ‘el gobierno no apoya la cultura’”, indicó en la oportunidad.

Fue en el programa La Voz de los que Sobran que Alcaíno analizó estos comentarios, asegurando que muchos de sus colegas ‘han caído en una trampa’.

“Es una moda que ha ido apurando la derecha en términos de buscarle cosas a Boric, van y algunos colegas caen en la trampa creo yo”, sostuvo.

Conversamos con Daniel Alcaíno durante el lanzamiento de la cartelera 2024 del Teatro Nacional Chileno en el marco de los 70 años de la sala Antonio Varas. El actor habla de las críticas a los dos años de gobierno de Gabriel Boric, las que considera que caen en el juego de la… pic.twitter.com/e8FQ5h44ps — La Voz De Los Que Sobran (@delosquesobran) March 14, 2024

Crítica de Daniel Alcaíno

“Es muy mezquino que en dos años, después de una pandemia, después de un estallido social, de vivir un proceso constituyente, alguien pueda ‘hacer algo’ cuando un país está en modo ‘stand by”, agregó.

Asimismo, el hombre detrás de Yerko Puchento dejó entrever que, en el último tiempo, incluso han existido disputas internas en el gremio.

“Estamos todos peleándonos por un Fondart, todos peleándonos por financiamiento. Tenemos que acudir a la empresa privada”, señaló.

“Nunca nadie me prometió que esto iba a ser un jardín de rosas. Nunca nadie me prometió que con el teatro me iba a hacer millonario. Y en eso estamos”, concluyó.