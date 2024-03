Hace algunas semanas Raquel Argandoña fue operada de una obstrucción intestinal en la Clínica Alemana. La personalidad televisiva había comenzado con la enfermedad en México, donde vivió un verdadero ‘infierno’.

Argandoña estuvo invitada al programa Podemos Hablar, donde reveló detalles de esos días en Cancún a Julio César Rodríguez.

En este sentido, la opinóloga sostuvo que estuvo en aquella ciudad grabando un comercial para un hotel. No obstante, una noche comenzó con fuertes dolores abdominales.

Pensó que con remedios podía sobrellevar la situación, pero ésta sólo empeoró después de unas horas. Fue así como activó el seguro para ir una clínica.

De acuerdo a lo indicado por Página 7, en aquel lugar la comunicadora debió esperar dos horas con fuertes molestias, por lo que decidió ir hasta otro centro privado. Fue en ese lugar donde los problemas se incrementaron.

“Fuimos a otra clínica, de fachada espectacular, privada, me hicieron esperar dos horas y media con un dolor que yo me quería morir. Había que esperar la orden del seguro, porque en esa clínica había que depositar por lo menos 14 mil dólares para que te atendieran”, replicó el citado medio.

“Un doctor novato dice que es apéndice, pero que se vería con la una ecografía y ahí se dieron cuenta de que era obstrucción intestinal y que había que operar”, agregó.

Tras eso, Argandoña aseguró que aquella clínica le cobraba 90.000 dólares por operarla de urgencia, cuestión a la que ella se opuso.

“Esperamos y me pusieron una inyección a la vena, morfina, y me sentí bien a los 4 minutos y pensé ‘esta cosa pasó, vuelvo al hotel’ y me dicen que no me podía ir de la clínica. Yo me quería ir, yo decía ‘qué hago’. Lo único que quería era estar en mi país”, expresó.

No obstante, al cabo de 4 días vino lo peor. Esto debido a que la panelista de TV aseguró que quisieron echarla de aquella clínica, por un tema de seguro médico.

“Yo lloré, le pedía a la persona de admisión, que no me echara. La noche costaba 4 mil dólares, ‘no me echen, no me echen, yo tengo el pasaje para irme a Chile"”, recordó.

“El señor de admisión se pone de rodillas a mi lado y me dice que me podría quedar una noche más, pero que me tenía que ir antes de las 9 de la mañana de la clínica. Tenía que convencer al médico que me firmara el alta, porque estaba grave”, añadió.

Fue así como, al cabo de unas horas, logró salir del lugar y volar hasta Chile, donde se llevó a cabo el procedimiento.

Hay que señalar que Raquel Argandoña volvió a su trabajo en TV+ hace algunos días.