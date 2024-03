Miguelito ha reaparecido dando varias entrevistas en los últimos días. Esto tras su paso por el reality Tierra Brava, donde tuvo un actuar en ocasiones polémico.

Semanas atrás, este tema fue comentado por Ernesto Belloni, excompañero suyo en Morandé con Compañía, quien no dudó en criticar al también comediante.

“Se equivocó en entrar al reality. Antes era el niño más querido y ahora es un viejo verde y caliente”, expuso el intérprete de Che Copete en ese momento.

Por su lado, el artista de origen peruano estuvo invitado al pasado capítulo de Podemos Hablar, donde aprovechó de responderle a su excompañero.

Miguelito responde a Belloni

Lo expuesto por Miguelito deja entrever un quiebre con Belloni, con quien trabajó por cerca de 10 años en TV.

“Lo felicito, él parece que es un sabio. Qué le voy a decir, yo no acostumbro hablar mal de mis compañeros ni de nadie, no me caracteriza”, indicó.

“Yo demuestro lo que soy en el día a día, en la cancha. Si yo hablara mal y le respondiera, partiría diciendo que él es el menos indicado para darme clases de moral”, agregó.

Hay que señalar que Miguelito incluso fue parte de la rutina de Luis Slimming en Viña 2024, situación que se tomó con humor.

“Miguelito nos tenía a todos engañados. Nunca fue un niño, era un viejo califa nomás”, expuso Slimming en ese momento.