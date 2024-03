Miguelito reacciona a comentado chiste de Luis Slimming en Viña 2024: "No es la primera vez"

El exMorandé con Compañía evitó polemizar con su colega, que tuvo un exitoso paso por Viña.

Luis Slimming tuvo un buen paso por Viña 2024, en una rutina donde bromeó respecto a varios famosos de la TV Chilena, una de sus ‘víctimas’ en la Quinta Vergara fue Miguelito.

Sobre el escenario, Slimming dijo: “Miguelito nos tenía a todos engañados. Nunca fue un niño, era un viejo califa nomás”.

“Ahora es cantante de trap (…) Creo que se va a cambiar el nombre artístico. De Jordan 23 a Jordan 0,23. Polilla West Coast. Small Cister, Pablo Chill-E Chico”, añadió en otro momento.

Miguelito reacciona a chiste de Slimming

El exintegrante de Morandé con Compañía reaccionó a la situación este viernes, en conversación con Radio Corazón.

En este sentido, el también comediante evitó polemizar: “Algo me dijeron, pero no es la primera vez que me saca al baile, creo que lo hizo en el Patagual (Festival de Olmué)”.

“Yo felicito al Lucho, no necesitó mofarse de ninguna persona para hacer reír a la gente. Se hizo auto-bullying, cosa que yo hago, pero hubo otras personas que se tienen que mofarse de otras personas para hacer humor”, añadió.

Hay que señalar que otro aludido en la rutina de Slimming fue Paul Vásquez, el ‘Flaco’, quien no se tomó de buena un chiste donde se hacía referencia a antiguas adicciones.