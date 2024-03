Durante la madrugada de este viernes se dio a conocer la noticia sobre la muerte del creador japonés Akira Toriyama, autor de obras notables de manga y animé, como Dragon Ball.

Este alcanzó popularidad a nivel mundial durante la década de los 90, con personajes icónicos como Goku y Vegeta, además de villanos como Freezer o Cell.

No obstante, para muchos fans de la serie siempre ha sido una incógnita saber ¿Cuál fue el personaje más querido por Toriyama?

Lo cierto es que el creador despejó esta duda hace 29 años, al entregar una entrevista a una publicación japonesa llamada Dragon Ball Daizenshuu.

El personaje preferido de Akira Toriyama

En la mencionada conversación, el creador de este universo admitió que Goku siempre será el rey, pero que el personaje que realmente lo cautivó por su sabiduría y evolución en la trama fue Piccolo.

De acuerdo a Espinof, en ese entonces Toriyama expuso que el luchador ecológico era el único que se podía igualar a Goku.

“Supongo que Piccolo es el que más me gusta. De todos los enemigos, el Rey Demonio Piccolo siempre ha sido el que más me gustaba, e incluso después de eso Piccolo por sí solo ha sido el que más me ha gustado. Me gusta Piccolo tanto como Goku”, aseveró.

El guerrero verde siempre fue un personaje soporte de la serie. Tuvo mucha relevancia para las batallas tanto de Freezer como la de Cell, en donde se enfrentó a cada uno.

Para la saga de Majin Boo su rol fue más de consejero y entrenador, pero su experiencia fue vital para vencer a este demonio.

Asimismo, también dejó en claro que Vegeta estaba lejos de ser su favorito: “Vegeta, de hecho, no me gusta tanto, pero era muy útil tenerle a mano”.

Hay que señalar que Akira Toriyama falleció a causa de hematoma subdural, aquello fue confirmado por su propia familia.