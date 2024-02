La Noche Cero, nombre oficial de la Gala del Festival de Viña del Mar, está programada para el próximo 23 de febrero. La cita se utiliza como apertura del certamen, pero este año corre serios riesgos.

Esto debido a que varios rostros de TV han anunciado públicamente que no asistirán a la cita, organizada por Canal 13 y TVN.

La razón principal es la emergencia que se vive en esa ciudad a raíz de los incendios forestales, que han dejado un desolador saldo de 122 muertos.

Una que definitivamente no irá es Pamela Díaz, quien aseguró: “Querida people, en consideración a los incendios de Viña del Mar, Trini y yo descartamos nuestra participación en la Gala del Festival. Los gastos que íbamos a invertir en vestido y equipo, irán en beneficencia de los afectados“.

Una decisión similar tomó José Antonio Neme, que en el matinal Mucho Gusto dejó en claro que no viajará hasta la Ciudad Jardín.

“Yo al menos, para galas, no estoy, yo no voy a ir a ninguna gala, porque de verdad no me parece y lo digo de manera personal”, indicó.

¿Gala de Viña 2024 corre peligro?

“Pensar que en 10 días vamos a poder dar vuelta la página o parcialmente, me parece que es un error, es no saber cómo funciona el espíritu humano”, añadió.

Por su lado Laura de la Fuente, hija de Angélica Castro y Cristián de la Fuente, se restó de la alfombra roja, asegurando que realizará una importante donación.

“Todos los costos de traslado, vestuario, maquillaje, alojamiento y todo lo que conlleva, he decidido que los voy a donar”, indicó.

Por último, la modelo Gisella Gallardo tomó la misma decisión, apuntando directamente a la crítica situación que se vive en Viña del Mar por los incendios.

“Dada la lamentable contingencia que estamos viviendo hoy como país, con los terribles incendios que han afectado a tantas personas y lugares, es que tomé la decisión de no participar”, concluyó.