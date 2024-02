Francisco, un joven de 30 años del sector El Salto, de Viña del Mar, terminó con su hogar y su negocio de reciclaje de fierros y metales completamente destruidos a causa de los voraces incendios que afectan a la región de Valparaíso.

El hombre, que logró salir ileso de las llamas, perdió todos sus enseres, entre ellos un camión de carga de chatarra y una grúa horquilla, las que resultaron completamente quemadas. Y aunque el joven quedó con una deuda de 72 millones de pesos, puesto que uno de sus camiones no tenía seguro, logró conmover a los televidentes con sus ganas de ayudar.

En conversación con CHV, Francisco relató que el único camión que logró rescatar de las llamas, actualmente lo usa para transportar escombros de sus vecinos para ayudarlos.

“Yo reciclo chatarra que no es peligrosa y se me quemó todo, se quemó mi camión, se me quemó mi grúa horquilla, se me quemó mi casa, donde yo vivía acá, un container que era mi oficina. No tengo a nadie que me venga a ayudar, estoy solo”, comenzó contando.

El joven relató que hasta el momento no ha recibido ayuda de las autoridades y que pernocta en su camión 3/4, un cambio bastante drástico después de retirarse del fútbol.

“De la nada se me fue todo, pero lo bueno es que estoy bien, tengo mis manos buenas, mis pies buenos y puedo seguir trabajando y ayudando a la gente de allá arriba que se le quemó todo”, relató, lo que conmovió a la conductora del noticiario, Macarena Pizarro.

Al ser consultado sobre si tenía algún seguro para su maquinaria, el joven reveló que no: “Fueron 72 millones de pesos en que me quede endeudado. No tenía (seguro), no le saqué nada, no pensé que iban a pasar estas cosas”. Su declaración provocó la congoja en el estudio.

“Mi pretención era algún día tener una fundidora y ayudar al medioambiente, pero con esto, se me fue todo el proyecto. No sé qué hacer. Ojalá lleguen los chatarreros grandes, de todo el país, ojalá me estén viendo y se pongan la mano en el corazón, porque yo tengo 30 años y me encanta esto“, contó.

“Me dan ganas de ir y abrazar a Francisco y decirle que va a estar todo bien porque con esa energía contagia a todos. Que ganas de tener su energía positiva”, le dijo Pizarro.

Sobre su disposición a trabajar en otros rubros con el fin de poder recuperar su maquinaria, el joven volvió a sorprender con un emotivo mensaje: “Yo estoy dispuesto a todo, pero esta es mi fuente de trabajo, esto es lo que yo hago (…) casi me muero acá, explotó el container, estuve cuatro minutos inconsciente en el suelo, no me pude levantar, solo vi el fuego que venía a mí, fue como de película, no venía nadie, no llegó nadie, me levanté, agarré mi camión y me fui”.

“Que los chatarreros grandes me vengan a ayudar. Tengo energía, tengo mis manos buenas, mis pies buenos y quiero salir adelante (…) me encanta esto, me encanta reciclar. Todas las empresas que me vean, estoy disponible, aunque sea con mi camioncito chico a ayudarles, a sacar sus cosas, a sacar chatarra, yo estoy dispuesto a ayudarlos. Aunque esté mi camión quemado, en carretilla, en triciclo, yo los voy a ayudar“, afirmó con emotiva energía.