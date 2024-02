Pincoya volvió a hacer enojar al jurado de Top Chef VIP, esta vez por una particular situación: la exfinalista de Gran Hermano bebió la cerveza que se les había entregado a los concursantes para cocinar.

En el contexto de una nueva prueba de nominación junto a sus compañeros Jordi Castell, Paulina Nin, Alonso Quintero, Berta Lasala y ‘Zapallito’, la consigna era preparar un platillo con el ingrediente especial mencionado.

Cuando Jennifer estaba en su estación armando su menú, expresó: “Decía mi fina abuela, que hay que probar la enjundia, así que yo la voy a probar“, procediendo, así, a servirse parte del brebaje en una taza para degustarlo.

Pincoya se tomó cerveza destinada al platillo en Top Chef VIP

Pincoya reconoció que no sabía qué cocinar. Sus primeras opciones eran mariscos o pescado, sin embargo, terminó decidiéndose por pollo, alternativa que después lamentó. “Hice un pollo a la cerveza y ahí las cagué (sic), porque debería haber hecho pescado”, manifestó la exfinalista de Gran Hermano.

Cuando la concursante pasó a presentar su platillo al jurado, la respuesta fue inmediatamente negativa una vez que los chefs lo probaron. Benjamín Nast consideró el plato muy seco por la utilización de pechuga de ave.

Por su lado, la chef Fernanda encontró que la preparación estaba muy salada. “La papa está salada, bien cocida está, pero es que está salada. El pollo está seco, y salsa no hay“, le dijo la cocinera. “Usted tenía una cerveza que le podía entregar y aportar a su plato, a cualquiera de estos ingredientes, tanto aroma, tanto sabor”, le criticó la chef.

“Sí, si al final me la terminé tomando yo la cerveza“, reconoció Pincoya con un dejo de risa. “Ah, o sea, se la tomó usted y no la puso acá en el plato. Me parece fantástico de su parte, genial, se tomó la cerveza y no la puso acá, fantástico, vamos bien“, le lanzó la jurado con ironía.

“Ella igual como que me llamó la atención diciendo ‘es que tú te tomaste la cerveza’, sí, yo tomé cerveza, pero fue para probar cuál de las dos me gustaba más para el pollo“, se defendió después la chilota cuando estaba sola frente a la cámara.

“La primera persona que salió eliminada de este programa, ¿por qué fue? Porque no se tomó en serio esta cocina. Lo dijimos en el primer capítulo, Pincoya, esto ya no es un chiste, de verdad. Tomarse la cerveza y no ponerla en un plato es una falta de respeto“, le dijo Fernanda, después, muy molesta.

“Esto no es tomárselo en serio“, le comentó luego Sergi Arola a Jennifer. Benjamín Nast agregó que el plato “estaba incomible“.