Con la cerveza como ingrediente obligatorio, los participantes de Top Chef VIP tuvieron que presentar sus mejores platos para no ser nominados, pero un inesperado error de la actriz Berta Lasala la dejó bloqueada y llorando.

La actriz, quien estaba preparando berenjena y zapallo italiano rebosados junto a una crema de champiñones, cebolla y cerveza, se encontraba muy segura de su plato, puesto que de acuerdo a sus palabras “ya he practicado esta sopa”.

Cuando los ingredientes de la crema estaban listos para ser molidos, la actriz decidió usar una batidora vertical, pero al no obtener el resultado esperado, optó por pasar toda su mezcla a una juguera, lo cual estuvo a punto de ser un éxito.

Cuando le quedaban solo unos minutos para terminar, Lasala giró el electrodoméstico para servir la crema, pero este estaba trabado en su base, por lo que el vaso contenedor se separó, dejando caer sobre la mesa y el piso toda la mezcla.

“Conchetumadre (sic), ¿qué fue esto? ¡No!, ¡por qué, no!”, dijo a los gritos con la voz quebrada, llamando la atención de todos sus compañeros, quienes se acercaron a ayudarla.

Varios de ellos pensaron que la participante se había quemado, como explicación de su llanto, sin embargo, todo se debía a que no tenía más tiempo para cocinar una nueva crema. Desde la sala de los nominados e inmunes, Juan Pablo Álvarez no escondió su asombro ante el momento y Carlyn Romero quedó al borde de las lágrimas.

“Estaba terminando mi plato feliz. Nunca me había pasado esto con una juguera, se cayó todo. Sentí que me moría ahí mismo”, dijo Berta Lasala en la entrevista posterior. La actriz no pudo contener el llanto ante el momento.

En ese instante se acercó el chef Sergi Arola quien la ayudó a salvar su plato. El cocinero le recomendó usar solo los fritos de berenjena y zapallo, lo que debía realizar en apenas 10 minutos. “Algo me ayudó”, relató entre lágrimas la actriz.

En apenas unos minutos, Lasala logró montar el plato entre los gritos de los chef, quienes estaban visiblemente nerviosos.