La noche de este martes, en un nuevo capítulo de Generación 98 se conocieron más detalles sobre el nuevo conflicto que está acomplejando a los ex alumnos del Saint Williamns, cuyo pasado parece ser más oscuro de lo que se pensaba. Allí, Gonzalo (Nicolás Oyarzún) encaró a Tomás (Felipe Rojas) sobre su situación con Pitu, que habría sido un caso de abuso sexual, del que todo el grupo fue cómplice.

Después de que se reencontraran con la compañera a la que también le hicieron bullying, Pitu Mardones (Lorena Bosch), Gonzalo aseguró que “la vi y me di cuenta de que nosotros hicimos cosas que están mal y que si la hiciéramos ahora, no sé qué pasaría”.

Anteriormente, y tras recordar la apuesta que habían hecho para que Tomás invitara a Pitu al mirador, Gonzalo recordó que Javiera (Paloma Moreno), su ex pareja, había grabado todo lo ocurrido y que ellos presenciaron el acto desde otro auto.

“Tú abusaste de la Pitu esa noche en ese auto y todos nosotros fuimos cómplices, te cubrimos la espalda por 25 años. Pero se acabó, llegó el momento que la miremos a los ojos y afrontemos esto todos, lo mínimo que podemos hacer es pedirle disculpas y sobre todo tú”, sentenció.

“Quiero que entiendas, fuimos unos pendejos de mierda (sic), pendejos cuicos llenos de privilegios haciendo cagar a una pobre cabra chica“, añadió el personaje de Oyarzún.

Ante ello, Tomás no se mostró muy dispuesto a cooperar e incluso planteó la posibilidad de demandarla por difamación, pero Gonzalo le aseguró que ella tendría todas las de ganar. “Demándala, a ver quién va a hacer mierda a quien (sic)”, le dijo.

Por otro lado, también reflexionó sobre cómo ese momento habría cambiado la vida de Pitu Mardones: “Todavía tiene secuelas de algo que para nosotros fue una talla, y lo único que hicimos nosotros fue olvidar, lo más fácil”.

“Somos unos canallas, todos nosotros, no nos hagamos los tontos”, concluyó. Cabe recordar que, esta sería la razón por la que Mardones se alió con Chico Olmedo para tomar venganza contra sus ex compañeros, donde la única que no estaría implicada en el abuso es Martita Salazar.