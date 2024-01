Pedro Pascal tuvo su debut en los Premios Emmy, siendo presentador de uno de los galardones de la noche, nada menos que la categoría de Mejor actor de reparto en una serie de drama.

En la instancia, el actor chileno aprovechó de tomarse revancha de Kieran Culkin, a quien lanzó una punzante broma sobre el escenario.

Esto ya que al entrar al escenario, Pascal dijo: “Antes de dar los nominados sólo quisiera explicar sobre mi brazo, específicamente mi hombre. Esto se debe a que Kieran Culkin me dio una paliza”.

Aquello generó risas generales dentro del público, aunque el actor de Succession se mantuvo totalmente serio.

No obstante, con el paso de los segundos el actor mostró una sonrisa, respondiendo a la complicidad con Pascal.

“kieran culkin beat the shit out of me” — pedro pascal you are sooo unserious I love you sm pic.twitter.com/QomfC3Myab

— ale ♡ (@mandocosmo) January 16, 2024