La noche de este domingo se realizó la entrega de premios de los Globos de Oro, y todo Chile esperaba que Pedro Pascal se llevara el premio a mejor actor en serie dramática.

Y es que la interpretación de Pascal en The Last of Us cautivó no solo a los seguidores del juego, sino también a los espectadores de HBO.

Lamentablemente, Pedro Pascal perdió frente a Kieran Culkin y su interpretación en la serie Succesion.

Al ganar, Kieran aprovechó de bromear y le dijo a Pedro “Suck it Pedro, sorry, it’s mine” (Chúpala, pedro, lo siento, es mía).

La graciosa reacción de Pedro Pascal se convirtió inmediatamente en meme viral que los usuarios de redes sociales no dejaron pasar.

Pedro Pascal nos acaba de regalar el primer meme del 2024.#GoldenGlobes #GlobosDeOro pic.twitter.com/DYprt9P2oz — Marco Teórico. (@DimeMarkin) January 8, 2024

"Jodete, Pedro". Kieran Culkin a Pedro Pascal, después de ganar el Globo de Oro al Mejor Actor de una serie Dramática. pic.twitter.com/i8GhJrPE3E — Indie 505 (@Indie5051) January 8, 2024