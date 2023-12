Francisca Gómez, periodista de Mega y conductora de “Oye”, el programa música que se emite a las 5:00 AM en el canal privado, se hizo viral al responder un envenenado comentario recibido en la red social X. Y todo a raíz de sus tatuajes.

“Quien esta (sic) ordinaria de @meganoticiascl? Creerá que se ve bien con tanto tatuaje?”, fue el mensaje que motivó la inesperada respuesta de Gómez, quien mediante la misma vía encaró a la usuaria @CaritOROIII.

“Hola, soy Fran. 35 años, madre hace 7, periodista hace 10, premiada recientemente por la universidad jesuita donde estudié”, escribió al inicio del texto.

“Hija de padres profesionales (aún casados por si le importa, Carito). Sí, encuentro que me veo bien y no, no me importa la opinión del resto :)”, agregó.

El mensaje se hizo viral en redes sociales, donde la mayoría salió en defensa de la conductora de Mega.

El periodista deportivo Jorge “Coke” Hevia Cristino fue uno de los que apoyó a Gómez. “Jajajajajajaja @MuseoTuitero aquí una colega sacando a pasear a una trolcita”, escribió.

Gonzalo Fouillioux, también periodista deportivo, agregó: “Bien Fran, una vergüenza tener que soportar este tipo de descalificaciones. Un abrazo”.