La noche del sábado, el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, visitó La Noche de Mirtha, el programa de Mirtha Legrand donde la reconocida actriz recibe a diferentes personalidades para discutir temas de contingencia.

Allí, Legrand protagonizó un emotivo momento cuando se emocionó hasta las lágrimas al despedirse del mandatario, al que le pidió por el país vecino.

“Presidente, muchísimas gracias, discúlpeme si le dije algo que lo pudo haber molestado”, partió diciendo.

Posteriormente, le hizo una petición a Milei: “Yo le quiero decir algo, quiero que todos lo sepan. Yo soy una mujer grande y no quiero irme de este mundo sin ver a mi país floreciente“, planteó en lágrimas.

Ante su evidente emoción, el mandatario, que también se vio un tanto desbordado por sus sentimientos, le aseguró que “lo va a ver florecer”.

Recordemos que Javier Milei ganó las elecciones pasadas del país vecino y asumió la presidencia recién el 10 de diciembre, no exento de críticas, que ya acarreaba por ser un economista de extrema derecha.

Además, el mandatario prometió varios cambios drásticos para Argentina en vista de su creciente declive económico. “Ningún gobierno ha recibido una herencia peor de lo que estamos recibiendo“, aseguró durante el cambio de mando.

El momento, que fue transmitido en vivo por la TV argentina, dejó diversas reacciones.

Será a mi sola que no me gustan los comentarios o preguntas de @mirthalegrand ? No tiene miedo a que pase algo malo en las calles (?) usted me entiende .. 😵‍💫

— Susana Brambilla (@SusanaBrambilla) December 24, 2023