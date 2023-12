Esta mañana se dio a conocer el caso del impasse entre el alcalde Daniel Jadue y una periodista de CNN Chile, a quien le bajó el micrófono mientras intentaba realizarle una pregunta en su local de votación.

Minutos después que sucediera la situación, Mónica Rincón tuvo una breve enlace con la reportera, llamada Macarena Román, donde aprovechó de hacer un descargo.

“Súper bien tu trabajo y me hago cargo de lo que voy a decir, obvio que no le va a gustar al alcalde de Jadue, pero me parece que no corresponde que él le baje el micrófono (…) Él tiene todo el derecho de decir que no contesta. Macarena tiene que hacer su trabajo”, indicó.

Mónica Rincón critica a Jadue

No obstante, horas después la lectora del canal privado fue cuestionada por un periodista llamado Sebastián Huerta: “Se esperaba más de Mónica frente a un hecho de violencia tan grave como el del alcalde Daniel Jadue contra una periodista”.

Fue tras eso que la comunicadora optó por replicar a través de ‘X’, donde posteó dos nuevos videos respecto al incidente.

“En vivo lo dijimos, que no nos parecía esta actitud. Lo que Macarena le preguntaba no era nada irrespetuoso. Él tiene todo el derecho a decir ‘no voy a hablar’, pero Macarena tiene la obligación de seguir insistiendo”, expuso en la oportunidad.