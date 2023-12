Mario Kreutzberger, conocido popularmente como “Don Francisco”, causó controversia en redes sociales tras opinar en un despacho televisivo sobre el voto obligatorio, cuando acompañaba a su esposa Teresa Muchnik a sufragar.

“Yo creo que todos los eventos democráticos son algo que mantienen la democracia”, planteó el comunicador que, pese a estar radicado en los Estados Unidos hace cerca de 35 años, acude a votar en territorio nacional. “Por eso es que yo estoy a favor de todos los que han venido a votar y en contra de aquellos que no ejercen ese derecho, porque es un derecho que debemos cumplir, cada uno con su opinión”.

En este sentido, sostuvo que “a mí me parece que el voto obligatorio, de alguna manera, refleja la opinión de todos. Porque cuando el voto es no obligatorio, cada uno dice ‘bueno, voy a ir, no voy a ir’. Me parece que el voto obligatorio es bueno”.

Asimismo, acotó que “lo más importante es ponerse todos de acuerdo para que tengamos todos los elementos dentro de la policía y defender a la población”.

“Hay una gran diferencia entre una población armada, como todos nosotros, y una delincuencia armada. Por lo tanto, la policía tiene que tener muchos recursos”, opinó.