El trío de animadores del matinal de Mega no dejó pasar los comentarios del Mandatario, a los que hicieron frente en vivo. Por su parte, Neme, le contestó fiel a su estilo.

Esta mañana, en medio de la inauguración de la Plaza Los Cuncos en la comuna de Renca, el presidente Gabriel Boric lanzó ácidas declaraciones contra los matinales nacionales, a los que acusó de no interesarse en las “buenas noticias” respecto a su gestión.

“Parece que las buenas noticias no tienen rating, pero yo les quiero decir a todos los que dicen que el Gobierno no hace nada en delincuencia, que el Gobierno no hace nada en seguridad, vengan a la Plaza de los Cuncos y que los vecinos les cuenten cómo era esta plaza antes y cómo es esta plaza ahora”, lanzó el mandatario en el evento.

Sus dichos rápidamente se extendieron hasta los canales cuestionados: Mega, TVN y Canal 13, siendo el primero el único en responderle al Presidente hasta el momento.

Fueron sus animadores, José Antonio Neme, Karen Doggenweiller y Gonzalo Ramírez, quienes hablaron del tema durante la emisión en vivo del matinal Mucho Gusto.

El primero en referirse al tema fue José Antonio Neme, quien lo invitó a hacer una entrevista con cualquiera de los animadores del programa para hablar de las “cosas buenas” que ha hecho su gobierno. Tras ello, Doggenweiller agregó: “Somos periodistas, no publicistas (…) no por hacer desaparecer los matinales, van a desaparecer los hechos de sangre o el crimen organizado”.

Por su parte, Natasha Kennard también se refirió al tema: “Si el Presidente hoy vio los matinales y cree que el caso Democracia Viva o el Caso Convenios no es relevante y que deberíamos mostrar otra cosa, yo estoy preocupada”, dijo tajante.

A ello, más tarde la animadora Karen Doggenweiller agregó: “Hay algo que es bueno decir”, comenzó diciendo. “Mucho Gusto destacó mucho antes que el equipo de prensa de la presidencia lo que acaba de pasar ahí en esa plaza, en ese lugar público, a propósito de la actividad del Presidente, porque en la página web de prensa de la presidencia aún no se actualiza y no aparece la noticia de la recuperación del espacio público”, acusó Doggenweiller.

Tras ello, Gonzalo Ramírez tomó la palabra: “No cuesta nada hacer un zapping por el teléfono en un minuto, no dramatizo, el tema es que no es la primera vez que hace referencia respecto a las pautas informativas. Entonces, si queremos también prensas libres, eso es parte, el cómo se escogen los temas es parte de la prensa libre”, lanzó sobre las declaraciones de Boric sobre los matinales.

A lo que agregó: “No estamos sentidos ni nada”, aseguró para luego mencionar las ocasiones en que Donald Trump durante la presidencia de Estados Unidos echó a periodistas o ciertos canales de puntos de prensa, asegurando que este no es el primer país que tiene “este tipo de fenómenos”.

En ese momento la transmisión fue interrumpida por la detención de Luis Castillo, un hombre que fue indultado por el presidente Boric en el marco del Estallido Social, al que ahora se le acusa del delito de secuestro.

Frente a ello, José Antonio Neme lanzó de forma sarcástica: “Bueno, ahí vuelve a revisarse un escenario que era complejo para el escenario del gobierno, que me disculpe el Presidente, no queríamos pasarlo a llevar citando este tema que es tan poco amable para su administración, pero… ¿Por qué se ríen?”, dijo en tono de risa a sus compañeros de panel.