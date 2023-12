"Parece que las buenas noticias no tienen rating, pero yo les quiero decir a todos los que dicen que el Gobierno no hace nada en delincuencia, que el Gobierno no hace nada en seguridad, vengan a la Plaza de los Cuncos y que los vecinos les cuenten cómo era esta plaza antes y cómo es esta plaza ahora", fustigó el presidente Boric.

El presidente Gabriel Boric arremetió en contra de los matinales de televisión, a quienes acusó de no interesarse por las “buenas noticias”.

Así lo señaló durante una actividad en la comuna de Renca, donde encabezó la inauguración de Plaza Los Cuncos, en el marco de la recuperación de espacios públicos.

“Estoy contento de estar aquí para poder inaugurar las obras de mejoramiento o más bien a estas alturas, creación de la Plaza de los Cuncos, que ha sido recuperada para la población, para los niños, para los jóvenes, para las personas mayores, para los vecinos y vecinas del sector”, sostuvo.

“Y antes de subirme al escenario, me di una vuelta rápida en el teléfono por los matinales. Adivinen cuántos matinales están transmitiendo esta buena noticia”, criticó el mandatario.

Boric critica a los matinales: “Las buenas noticias no tienen rating”

“Debo ser sincero que no alcancé a ver el de Chilevisión, en una de esas Chilevisión nos sorprende, pero vi Mega, TVN y Canal 13, y por supuesto, ninguno estaba dando esto”, aseguró.

“Y es que parece que las buenas noticias no tienen rating, pero yo les quiero decir a todos los que dicen que el Gobierno no hace nada en delincuencia, que el Gobierno no hace nada en seguridad, vengan a la Plaza de los Cuncos y que los vecinos les cuenten cómo era esta plaza antes y cómo es esta plaza ahora”, fustigó el presidente Boric.

“Que les cuenten del narco mausoleo de la esquina, de lo difícil que fue destruirlo, pero no para dejar la plaza como estaba, sino para construir una cancha de fútbol, una pérgola para poder tener gobierno en terreno con diferentes servicios, entregando información y dando cuenta de los beneficios y apoyo que tiene el Estado para la población”, añadió.

En ese sentido, sostuvo que “al final del día la pelea entre unos y otros no mejora la delincuencia. Lo que mejora la seguridad es el trabajo conjunto de la sociedad entera articulada (…) aunque no aparezca en los matinales, quien quiera prestar oído sabe la pega que se está haciendo”.

Presidente Boric: Nuestro Gobierno está firmes contra la delincuencia

Asimismo, el presidente Boric destacó el aumento en el presupuesto a las policías y la promulgación de leyes en materia de seguridad.

“Sabemos que la pelea y el agarrarnos a coscachos o con muchos adjetivos es más fácil, seguramente da más like en Twitter o más Me gusta en Facebook, pero no es la solución”, insistió el mandatario.

“Todo nuestro Gobierno y los organismos autónomos del Estado están firmes contra la delincuencia en todas sus versiones”, enfatizó el presidente Boric, aludiendo también a quienes cometen delitos de corrupción.

“La delincuencia que anda con pistolas atemorizando a la gente, la delincuencia de cuello y corbata que se colude y le sube los precios a la gente que lo necesita y también a la delincuencia, que se aprovecha de los recursos del Estado para beneficio propio, la corrupción, todos esos son nuestros adversarios y no me importa de dónde vengan, porque en Chile las instituciones están funcionando y a todo ese tipo de delincuentes los vamos a perseguir y cuando corresponda, se le va a meter presos y van a tener que pagar y enfrentarse a la ley y al derecho, además del juicio de la ciudadanía”, sentenció.

“Como Presidente de la República, los invito a hacerse parte de las iniciativas que nos unen, hacerse parte de las iniciativas que nos unen y a exigirle a todos quienes estamos en política, sea de gobierno o de oposición, que basta de la pelea chica”, llamó.

“Basta de tratar de utilizar los problemas con fines electorales y que pongamos el centro en nuestro corazón, en la pega del día a día, a los chilenos y chilenas, que eso es lo que nos están exigiendo, porque es posible tener un Chile mejor, más justo, más solidario y depende de nosotros y desde el Gobierno nos las vamos a jugar cien en ellos”, concluyó.