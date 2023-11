El cantante y ex participante de Gran Hermano expresó en redes sociales su molestia frente a la insistencia de los seguidores del reality.

Fede Farrel, ex participante de Gran Hermano, reveló con molestia quiénes son sus favoritos para ganar el reality de Chilevisión.

Tras las insistentes preguntas de sus seguidores, nuevamente el argentino que viaja por el mundo publicó en sus historias de Instagram sus preferencias, pidiendo por favor que dejaran de consultarle sobre el tema.

“Interrumpo la transmisión habitual para compartirles lo que ya saben. Quiero que gane Cony o Jorge, así que voten a alguno de esos dos”, comentó mientras anda en su “bambucleta”, bicicleta con la que recorre el continente.

Fede Farrel: “Supérenlo”

En medio de su paso por Colombia, Federico, quien se denomina a sí mismo ‘bicivagabundo’, publicó dos historias donde se refiere a Gran Hermano Chile.

“¡Dejen de romperme los huevos, que no estoy más en esa casa, loco!”, gritó para finalizar luego de revelar sus favoritos. Es importante recordar que el ex concursante dejó el reality a finales de septiembre, y, hasta ahora, no ha sido parte del repechaje o del panel del programa.

Asimismo, escribió: “Yo cada vez que hablan de Gran Hermano Chile” y gritó en el video: “Supérenlo, la recon…de su hermana”.

Luego de eso, el cantante argentino publicó un video de la carretera mientras continúa su ruta.