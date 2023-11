Raimundo Cerda, exintegrante de Gran Hermano, fue el último invitado a El Podcast de la Eva; programa de Youtube de la exTierra Brava y rostro televisivo, Eva Gómez, donde aprovechó de aclarar su actual situación con Alessia Traverso.

Respecto a aquella noche en que Raimundo fue fue captado besándose con la influencer y veterinaria Cass Zamorano, la conductora le preguntó: “¿Tú crees que te gana el chico reality sobre el Rai?”.

“No quiero dar tanto detalle ni justificar mis acciones pero sí pasaron cosas ese día que se me salieron un poco de las manos. Veo un poco de intenciones que me llevaron al final a que pasara esto, después estuve en un programa en vivo al que tuve que ir a comentar lo que pasó, que me expusieron totalmente“, partió diciendo el exchico reality.

Raimundo Cerda por infidelidad a Alessia con Cass Zamorano

“Yo lo fui a hacer (ir al panel) por el cariño que le tengo a la Alessia más allá que limpiar mi imagen, porque no tengo nada que limpiar porque lo que hice ya pasó, ya está, pero sentía que le debía unas disculpas a ella porque los dos estamos en una opinión pública, y los dos estamos creciendo juntos, y si bien no estábamos pololeando formalmente había un vínculo amoroso“, continuó Cerda.

“Sentí que mi valor como hombre era ir a ese programa a pedirle disculpas a ella y no tratar de justificarme tanto”, agregó Raimundo. Eva Gómez le hizo la pregunta de oro: “¿Alessia te perdonó?”

“Estamos conversando, apenas salimos (del reality) yo le dije ‘mira, estamos viviendo una vida totalmente nueva tú y yo, quiero que estés tranquila, quiero que no nos apuremos con nada, quiero que llevemos con tranquilidad las cosas, que nos vayamos conociendo de a poco, que vayamos disfrutando, que pueda conocer a tu gente, que conozcas a mi gente y que veamos cómo se va dando una relación afuera”, replicó el joven respecto a los días iniciales post salida de Gran Hermano.

“Le dije ‘no te sientas presionada, yo no quiero pololear altiro, yo no quiero nada de inmediato, entonces, vivamos el día a día, veamos cómo se va dando todo y que sea bonito nomás"”, añadió ‘Rai’.

“Acepto lo que pasó y le doy su tiempo a ella también para que analice las cosas y si ella se sintió muy decepcionada y quiere alejare está en todo su derecho y la entiendo completamente, pero sí me la voy a jugar porque no era lo que quería hacer en ese minuto, se me salió de las manos, siento que también me expuse, el día que fui al programa fue una especie de show entonces nada de eso me hace sentir identificado”, siguió sincerándose Cerda.

“La vendí completamente y por eso fue mis ganas de ir a pedir disculpas más allá de por mí, sino por ella. Había mucho cariño y también la pasé a llevar, pasé a llevar a sus seres queridos, a su familia entonces me vi con esa obligación de ir a hacerlo”, concluye Raimundo.

Mira aquí la entrevista completa entre Raimundo y Eva