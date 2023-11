Un escándalo ha golpeado a Gran Hermano y, en esa ocasión, no tiene relación con el reality. Durante el lunes, se viralizaron fotos que muestran una infidelidad de Raimundo Cerda a quien fuera su pareja en el encierro: Alessia Traverso.

Fue así como el chico reality decidió ir hasta el panel del programa de Chilevisión, con el objetivo de entregar su versión del hecho.

Si bien no negó lo ocurrido con la exchica reality Cass Zamorano, Cerda indicó que se conocieron en una fiesta y posteriormente, sólo la fue a dejar a su casa.

En aquel momento también aprovechó de ofrecer disculpas a Alessia, con quien también había estado el fin de semana.

Cass Zamorano contra Raimundo Cerda

No obstante, la situación en el espacio cambió de tono cuando se pusieron en contacto telefónico con la propia Cass Zamorano, quien acusó derechamente a Raimundo de estar mintiendo.

“Uno tiene que tener pantalones y hacerse responsable de lo que hace. Más del 90% de las cosas que dice Rai son mentiras, no fue algo de carrete, no fue así, yo ni siquiera lo conocía. No necesito colgarme de la fama de Rai porque yo famosa mucho antes que él”, indicó.

“Le encontré muy deslumbrado por la fama, le di un par de consejos, empezamos a conversar, hablamos cosas espirituales. Él me pidió pololeo dos veces, una vez en la noche y otra vez en el día”, agregó.

Fue así como la veterinaria negó haber conocido a Cerda de antes, por lo que le preguntó si estaba en una relación. De acuerdo a su versión, él en ese instante negó su vínculo con la cantante.

“Yo le pregunté a Raimundo si estaba saliendo con otra chica, y él me respondió: ‘¿Tú crees que si yo estuviera con alguien estaría acá?’. Yo le creí la verdad, dije ‘Ok’. No lo conocía la verdad”, indicó.

“Hay que sacar un poco las máscaras, porque no se pueden soportan tantas mentiras, más encima decir que yo me beneficio de su fama, no daba para más”, concluyó.

Hay que señalar que, tras escuchar ambas versiones, Fran García Huidobro expresó que: “no le creía a ninguno de los dos”.