Cass Zamorano, exparticipante de Resistiré, confesó recientemente en el programa Sígueme de TV+ el difícil momento que se encuentra enfrentando tras verse involucrada amorosamente con Raimundo, exintegrante de Gran Hermano.

La joven veterinaria se sinceró con los panelistas del show, quienes se mostraron curiosos sobre un tema en particular: quién filtró las imágenes de Cass besándose con Rai en el ascensor del edifico de la joven.

“Quizás justo alguien estaba viendo porque estaba esperando un pedido“, dijo la etóloga canina, a lo que Julia Vial se manifestó escéptica.

“El manager de Raimundo dice que según su averiguación, y esto lo hizo ayer público, fue un conserje el que le habría entregado a un ex tuyo estas imágenes, y que este ex tuyo te comunicó a ti de estas imágenes. Tú ayer confirmaste que sabías de esas imágenes. ¿No puede haber sido desde tu ex la filtración?“, le preguntó Michael Roldán a Cass.

Cass Zamorano y las consecuencias de ser captada besándose con Raimundo Cerda en el ascensor de su edificio

“No, para nada. Es una persona que no tiene nada que ver con esto así que por favor ni lo nombren, no es de farándula, esto me da demasiada vergüenza. Lo que pasa es que me contó que le habían llegado las imágenes. ¿Entiendes?”, le respondió la influencer.

En tal momento, la chica contó que a la par de su encuentro con Raimundo, había estado en conversaciones con su ex para retomar su relación. “Estábamos intentando si es que volvíamos o no volvíamos juntos, y le llegaron las imágenes a él“, detalló la joven.

El periodista Sergio Marabolí interrumpió a Zamorano con una pregunta para confirmar cierta información que se había estado difundiendo respecto al domicilio de la veterinaria. “¿Es cierto que la propietaria del departamento, a raíz de este escándalo, te pidió que te fueras del departamento?“, le consultó Marabolí.

“Sí, que lo entregara (…). Yo vivo ahí, entonces, yo cómo me voy a buscar problemas con gente que vive ahí si tengo que seguir viviendo ahí. ¿Me entienden?”, contestó Cass.

Luego, la exchica reality agregó que llevaba días pidiéndole a Raimundo Cerda hacerse cargo de “bajar” las imágenes filtradas. “Desde el sábado yo le estoy diciendo a Rai que están estas imágenes y que por favor hable con su manager para que esto se baje“, aseveró la influencer.

