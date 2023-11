El ex Gran Hermano tentó hace algunos días su posible ingreso a la hacienda en Perú; Sin embargo, ahora lo descartó de lleno, e incluso entregó una fecha aproximada en la que podría entrar a un reality.

Luego de su mensaje sobre un posible viaje a Perú y desconexión de las redes sociales, el productor de eventos Sebastián Ramírez (37) aclaró sus proyectos futuros en televisión, donde descartó por completo ingresar nuevamente a un reality, al menos por este año.

A comienzos de noviembre, “Tatán” renunció y dejó súbitamente la casa de Gran Hermano sin despedirse de ninguno de sus compañeros, y sin dar explicaciones al respecto. Después de ello, el ‘hombre reality’ dejó un enigmático mensaje en su cuenta de Instagram, donde dejó entrever una posibilidad de ingresar a Tierra Brava.

“Lo que van a lograr, y yo creo que lo van a lograr, de hecho, es que me vaya a un retiro espiritual en Perú. Van a lograr eso (…) Me voy a tomar toda la ayahuasca, por culpa de ustedes. Voy a llegar mansito, en dos semanas, así que me voy a desaparecer de las redes sociales. Creo que voy a ser perdonado y juzgado”, dijo en ese entonces.

Esto llevó a varios seguidores de Sebastián Ramírez a concluir que regresaría a las pantallas en el programa de Canal 13, pero en un nuevo video lo descartó completamente: “No voy a entrar a ningún reality ahora, por lo menos en un tiempo, no sé, seis, siete meses”, aclaró.

“Así que tranquilos, no me van a ver, van a descansar de mí, yo también de ustedes”, dijo según consignó Página 7. “Quiero contarles que no pasa nada. Así que tranquilo, tranquilo. Juan Román Riquelme se va a meter cuando él quiere y yo creo que va a pasar un tiempito. Así que eso, cabros”, afirmó antes de despedirse y enviar un grosero mensaje a sus detractores.

Pese a que Ramírez actualmente no está en pantalla, en el último capítulo de Gran Hermano se mostraron imágenes de él a sus excompañeros para actualizarles en qué están aquellos jugadores que dejaron el programa.

Fue así que se les informó que actualmente está en una nueva relación, pese a los coqueteos que mantuvo con Cony Capelli dentro de la casa-estudio bonaerense.