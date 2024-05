Este viernes se estrenó Clancy, el nuevo álbum del dúo estadounidense Twenty One Pilots, que viene a cerrar una historia que les tomó 10 años construir y que sus fans tuvieron que descifrar a punta de extraños códigos, mensajes crípticos, cartas y otras pistas por las que muchos pasaron horas en vela.

La historia se hace más clara en 2018, cuando después de un largo descanso, el vocalista, Tyler Joseph, desde el techo de un auto en llamas le dice a sus fans “estuvimos aquí todo el tiempo, estabas dormido, es hora de despertar”. Con esto dio paso a una nueva era en color amarillo que, por algunos años, se convirtió en la insignia de una base de fans, no tan grande como podría ser, pero sí comprometida. Se hacen llamar “Clique”.

Pero todo se remonta al 2015, cuando la banda de dos, oriunda de Columbus, Ohio, lanzó el álbum que los catapultó a la fama, Blurryface. Este sería ya el cuarto trabajo musical de la pareja, después de Vessel (2013), un homónimo en 2009 y Regional At Best, que nunca se lanzó oficialmente, pero vio la luz en 2011. Con mensajes poderosos y un estilo aparentemente experimental, sus primeros discos no llegaron a alcanzar los charts.

Blurryface, en cambio, tuvo toda la atención necesaria para que la banda fuera a parar a festivales en todo el mundo, varios hits y su primer Grammy en 2017, que los reconoció como el “Mejor Dúo Pop” por su éxito Stressed Out, que a la fecha es una de sus canciones más sonadas.

Pero más allá del éxito, a partir de este álbum Tyler Joseph y Josh Dun, el baterista, comenzaron a crear una historia tan oscura como brillante, con letras retrospectivas sobre la salud mental y las luchas internas, que cautivó a sus fans y los mantuvo en vilo durante 10 años hasta hoy. El final, podría estar diciéndonos que todo es un ciclo y que, si bien hay cosas de las que no se puede escapar, tienes que “mantenerte vivo”.

¿Quién es ‘Blurryface’?

Un rasgo característico de Twenty One Pilots, es que su vocalista se pinta el cuello y las manos con tinta negra, algo que con el tiempo explicó diciendo que estaría representando sus inseguridades, las cuales transformó en un personaje, una especie de alter ego.

En una entrevista con MTV, Joseph dice que “es un tipo que de alguna manera representa todo lo que yo, y todas las personas a mi alrededor, somos inseguros. Todos somos inseguros con respecto a ciertas cosas. Cuando pienso en mis inseguridades siento que ellas toman lo mejor de mí y eso me sofoca, sobre todo con las cosas que creo y hago con mis manos”.

“Así que mis manos y mi cuello de alguna manera representan quién es este personaje en este álbum. Se manifiesta en el escenario y en los videos musicales como una mancha negra y grasosa. Es algo bastante dramático, lo sé, pero me ayuda a meterme en este personaje y a entenderlo”, concluye. “Blurryface”, de hecho, en español significa “cara borrosa”.

Con este álbum, revistas como Billboard, por ejemplo, mencionaron que el dúo estaba tratando los géneros musicales “como un niño trata los legos”. Y es que es difícil explicar a qué género pertenece la banda, podría encasillarse en “alternativo”, pero específicamente vendría siendo una mezcla de pop, rap, rock, algo de reggae e incluso trap.

Blurryface, el personaje, hace acto de presencia en la gran mayoría de videos de esta “era”, como le llaman los fans, y deja varios lemas o citas que, perduraron en la última década. La más importante: “The few, the proud, and the emotional/ Los pocos, los orgullosos y los emocionales”, que implicó también el nombre de su primera gira de gran calibre “The Emotional Roadshow World Tour”, que los llevó a tocar más de 100 fechas en Europa, Norteamérica, México y Oceanía.

Pero la parte más importante de esta era ocurrió en 2017, cuando se estrenó el video de Heavydirtysoul, el track número 1 del disco, que irónicamente fue el cierre de este. El metraje de poco más de 4 minutos fue el punto de entrada para la historia, donde vemos a Tyler en un auto conducido por el propio Blurryface, quien aparentemente lo está controlando y cuando por fin logra librarse él, vuelve al inicio. Aquella fue una de las primeras instancias en las que Twenty One Pilots le presentó a sus fans, un círculo.

Tyler y Josh se tomaron un descanso tras este video y no aparecieron en el ojo público hasta más de un año después, luego de confundir a sus fans con una serie códigos, que llevaban a páginas web desconocidas, círculos que escondían mensajes, números, morse y finalmente, Trench.

En la trinchera no estoy solo

Trench, o “Trinchera” en español, se estrenó en octubre de 2018, pero su primer single, Jumpsuit, llegó en julio de ese año, despertando a una fanaticada que tuvo que descifrar todos los mensajes de la canción, el video y la nueva estética. Fue entonces que supieron que era una historia.

Jumpsuit comienza donde termina Heavydirtysoul y presenta un mundo nuevo, donde Joseph se ve enfrentado a un nuevo enemigo, “Nico”, un obispo perteneciente a un grupo de nueve, que hace referencia a “Nicolás Bourbaki”, un grupo real de matemáticos franceses del siglo XX, que estudiaban las matemáticas con mayor rigor y sentaron varias bases para el manejo de los números en el futuro.

Pero en la ficción de este dúo musical, ”Nico y los novenos”, que dan nombre al segundo single de Trench, Nico and the Ninners, son un grupo que predica una religión ficticia, el “vialismo”, en una ciudad llamada Dema que tienen bajo su control.

Con las letras y las señales, los fans interpretaron que el vialismo es una religión extremista que aplica ideales tóxicos, como una secta. Los obispos creen que el único camino al paraíso es la “autodestrucción” y manipulan a las personas hasta dejarlas vacías para luego utilizarlas, ya que tienen el poder de poseer el cuerpo de otros.

Aparentemente en esta historia, Twenty One Pilots serían rebeldes, Tyler Joseph intenta escapar de Dema, mientras que Josh Dun lidera a los “Banditos”, un grupo que vive en las trincheras y rescata a las personas del vialismo.

El Clique interpretó estas analogías como la lucha mental interna que podrían estar teniendo sus autores y con la que, por supuesto, se identifican. En una entrevista con Zane Lowe, para Apple Music, Tyler da luces de ello a pocos días de haber terminado Trench, desde un estudio privado en su casa.

“Amo las historias, amo entrar en perspectiva. Mucho de lo que escribo obviamente es muy personal y algo con lo que estoy lidiando. Pero me gusta hacerlo entender a la gente que me rodea y analizarlo. Quería crear un mundo en el que podía sumergirme y escribir. Y en este mundo yo puedo controlar el exterior”, reveló.

Una de las letras más emblemáticas de Trench se remonta a la canción Bandito, donde Joseph dice: “creé este mundo para sentir algo de control, lo destruiré si quiero”.

El vocalista, asegura que parte de esta historia fue inspirada por sus fans y da a entender que Blurryface estaría por encima de todo. “Todo se trata de tu jurisdicción. Hay ciertos lugares donde estaré ya sea mental o físicamente, donde él tiene jurisdicción. Y si yo trato de alejarme y dejar esos lugares, él empieza a perder agarre y control sobre mí. Eso es lo que es Trench”, explica.

En Jumpsuit, Tyler parece estar escapando de los obispos, pero es capturado y llevado de vuelta a Dema, posteriormente, en Nico and the Ninners, Josh y los Banditos logran rescatarlo, pero en Levitate, el tercer single antes del estreno del álbum, Nico captura nuevamente a Tyler. Una vez más, un círculo.

En este punto de la historia comienzan a aparecer más personajes, Twenty One Pilots presenta a alguien llamado “Clancy” a través de unas misteriosas cartas donde escribe sobre cómo es la vida en Dema, habla de escapar, la trinchera, los banditos, y describe parte de sus dilemas mentales. Asimismo, aparece “Ned”, una extraña criatura con la que Tyler y Josh intentan amigarse.

En Trench los fans comenzaban a sospechar que Tyler era Clancy, pero la teoría no se confirmó hasta varios años después y tras un álbum que, estrenado en plena pandemia, no fue lo que muchos esperaban, pero jugó con la cuarta pared y entregó más detalles de la narrativa.

¿Clancy está muerto?

En mayo de 2021 Twenty One Pilots estrenó Scaled and Icy, un álbum cuyo nombre sería un anagrama de “Clancy is dead”. En la continuación de esta historia, el dúo está atrapado en Dema y son utilizados para brindar entretenimiento a la gente y calmar la revolución silenciosa que comenzaba a forjarse en la ciudad.

Esta era se caracterizó por ser bastante visual, se cambiaron los colores radicalmente a rosas y azules, mientras que la música adoptó un aire mucho más alegre, aunque con algunas letras profundas.

En esta ocasión, no hubo demasiados mensajes crípticos previo al lanzamiento, al contrario, la banda hizo publicidad en redes sociales, ofreció mercancía y dio fechas sin tantos rodeos. Fue así como los fans entendieron que estaban siendo controlados.

Sin embargo, ante tantos cambios radicales, parte del fandom se retiró y el álbum no alcanzó un mismo éxito que Blurryface o Trench. Una canción en particular causó controversia entre los seguidores de la banda, Saturday, por su tono alegre y una letra no muy profunda, que muchos tildaron como “mainstream”, algo que los propios Twenty One Pilots habían criticado antes con canciones con Lane Boy, por ejemplo, donde apuntan directamente a los pormenores de surgir en la industria musical.

De acuerdo con The Guardian, en 2019, Twenty One Pilots se convirtió en la primera banda en la historia de Estados Unidos que recibió la certificación de oro de cada canción de dos álbumes separados: Vessel y Blurryface, el peak de su popularidad. Pero en pandemia, las escuchas bajaron considerablemente y sólo los fans acérrimos permanecieron esperando los detalles de una historia todavía en desarrollo.

“Su sexto álbum se aleja de esta melancolía ansiosa. Good Day es una porción de piano-pop irónico, pero efervescente que recuerda de diversas maneras a los Beach Boys, Weezer y Mika; el himno de fiesta Saturday podría fácilmente ser un número de Maroon 5; el cautelosamente esperanzado Choker combina un breakbeat inquieto con un pop-punk empalagoso”, critica el medio.

De hecho, en uno de los más recientes lanzamientos del grupo, Joseph hace referencia a este álbum, donde lo menciona como “un fallo” o dice directamente: “ojalá nunca hubiera escrito Saturday”. La banda parece tener conciencia de las pérdidas y, en la vida real, ser presionados por alcanzar los charts, como demuestran en el video de The Craving, estrenado esta semana.

Pese a ello, los que permanecieron lograron captar un poco más de la narrativa, Ned parecía ser una criatura cuya misión era transmitirles una especie de poder similar al de los obispos y al cierre de esta era, con el videoclip de The Outside, demostraron que Tyler pudo escapar de Dema. Pero ¿quién era Clancy?

Clancy: ¿es el final?

Los fans todavía debaten si es que Clancy, es o no el final de la historia. Podría ser tanto un final abierto como tener una continuación. Josh Dun mencionó recientemente que después de Scaled and Icy habría dos álbumes, pero nadie aclara si es que el siguiente ya no pertenecerá a la narrativa.

De todas maneras, Clancy perfectamente podría ser un final redondo. Todo partió en febrero pasado, cuando Tyler Joseph dijo a viva voz que él era Clancy, “un escapista de Dema, una excepción”. Con estas palabras y un video explicativo de todo el “lore” de los últimos 3 álbumes, Twenty One Pilots terminó por confirmar gran parte de las teorías de los fans, que habían seguido la historia muy de cerca, analizando cada imagen, color y letra.

El álbum, al que pudo acceder BiobioChile antes de su estreno, trae la escencia de la banda intacta, pero con un sonido potente, mucho sintetizador y una frescura que podría llevarlos a un nuevo peak musical. De hecho, los fans esperan que los que abandonaron el barco en la pandemia regresen arrepentidos.

Los primeros tres singles previos al álbum, Overcompensate, Next Semester y Backslide, traen recuerdos de Trench y Blurryface, pero también un toque de rock punk, que además de desconcertar, trajo nostalgia a quienes recuerdan la era más emo de la banda.

Pero escuchar Mindwest Indigo, el cuarto track de Clancy, es una experiencia bastante diferente a la previa, y así mantienen la barra los siguientes productos. Twenty One Pilots trajo de vuelta los toques de reggae y el rap, con una producción mucho más limpia, sonidos energéticos y una evolución más que evidente.

Algunos medios ya lo están catalogando como “el fin de una era” con potencial para “el álbum del año”. Para un fan, el álbum cumple con creces y bastó con Overcompensate para saberlo, donde Clancy, el personaje, y Josh lograron escapar de Dema, cruzaron un cuerpo de agua y ahora controlan a las personas con el poder de los obispos para completar su objetivo final, liberar a la gente del vialismo.

En Next Semester aparentemente se nos está revelando un pasado intento de suicidio, cuando el vocalista dice “recuerdo ciertas cosas, lo que estaba usando, la líneas amarillas en la calle. Recé para que esas luces me llevaran a casa, pero luego alguien grito ‘¡hey niño, sal de la carretera!’. Mientras que en Backslide nos dice que no quiere regresar a sus antiguos hábitos, una lucha constante que termina siempre en un círculo vicioso.

Todavía queda bastante por descifrar. Los músicos anunciaron, pocas semanas antes del lanzamiento, que cada una de las canciones tendría su propio videoclip, por lo que tuvieron que aplazar una semana el estreno del álbum, que originalmente se estrenaría el 17 de mayo, para completar la producción.

Pero, habiendo escuchado Paladin Strait, el último track de la historia, que en español se traduce como “Estrecho de Paladín”, una región del mar que cruzaron para escapar, ya es posible formar una idea de como acaban las cosas.

Twenty One Pilots estrenó los videos uno a uno la madrugada del viernes en un live de YouTube comentado por ellos mismos, pero dejaron el video de la última canción por estrenarse a inicios de junio.

Como en los otros álbumes, no todas las canciones tienen que ver con la historia, pero Navigating, suma una parte más a la narrativa. Josh fue parte de la imaginación de Clancy mientras escapaba de Dema, lo que significa que, en los últimos videos de la historia, en realidad estaba solo.

Sin embargo, las palabras que cierran el álbum, emitidas por el mismísimo Blurryface, ya fueron escuchadas por los fans, quienes por el momento no terminan de entender su regreso: “So few, so proud, so emotional. Hello, Clancy”.

¿Clancy volvió a enfrentarse a Blurryface al final? ¿O es la manera de decir que el círculo es interminable? ¿Quién ganó?

Cabe recordar que, el dúo se presentará por primera vez en Chile con un show en solitario el 19 de enero de 2025, en el Estadio Bicentenario de la Florida, después de ser headliners en 3 Lollapalooza chilenos, en 2016, 2019 y 2023. Las entradas se agotaron el mismo día de la venta y ahora solo queda esperar la experiencia Clancy en vivo.

Acá puedes ver un resumen de la historia: