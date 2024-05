La cámara más grande del mundollegó a Chile después de un viaje desde Estados Unidos, donde fue construida, para ser instalada en el Observatorio Vera C. Rubin, en la región de Coquimbo.

Después de 20 años de desarrollo, la cámara más grande del mundo jamás construida, llegó a Chile para ser instalada en el Observatorio Vera C. Rubin, donde permanecerá el resto de sus días estudiando el Cosmos.

Según informó el observatorio esta semana, la cámara del tamaño de un auto, llegó a su destino final el 16 de mayo, después de un viaje que comenzó cuando salió del Laboratorio Nacional del Acelerador (SLAC) en Estados Unidos, donde fue construida.

Legacy of Space and Time o Legado del Espacio y Tiempo (LSST), como fue llamada, viajó en un contenedor especialmente diseñado para transportarla, donde constantemente se monitoreó su estado y ubicación, para que no presentara daños.

Una vez protegida, fue llevada al aeropuerto de San Francisco, California, donde abordó en un avión exclusivo para el viaje hacia Santiago de Chile. Tras llegar a la capital, emprendió un viaje de 5 horas hacia la región de Coquimbo, para finalmente llegar a la cima del Cerro Pachón.

¿Por qué la cámara más grande del mundo se quedará en Chile?

La LSST es una pieza clave del telescopio en construcción Simonyi Survey, que se encuentra en el Observatorio Vera C. Rubin. Se instalará a finales de año y se espera que empiece a operar en 2025.

La cámara tiene 3.200 megapixeles y podrá capturar imágenes del Universo “con exquisito detalle”. Por ahora, permanecerá en la sala del observatorio en un periodo de pruebas hasta ser instalada junto al espejo primario de 8,4 metros y el secundario de 3,4 metros del telescopio, que amplificarán su visión.

La astrónoma chilena, Bernardita Ried, PhD en Astrofísica, celebró este logro compartiendo un video en Instagram, donde además reveló que fue parte de uno de los proyectos para el desarrollo de la cámara.

“Esta es la cámara más grande alguna vez construida, que monitoreará el cielo desde la región de Coquimbo, en el norte de Chile. Fue muy emocionante participar en un pequeño proyecto de esta gran invención, que nos ayudará a entender como nunca nuestro universo“, escribió en la red social.