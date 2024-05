Al menos cuatro muertos y 27 heridos dejó el derrumbe de un bar restaurant en Palma, en la isla española de Mallorca.

Según detalla El País, el incidente ocurrió este jueves cuando el primer piso de Medusa Beach Club, ubicado en la zona turística de Playa de Palma, se desplomó hasta el sótano.

El hecho, reportado a las 20:30 horas (14:30 hora de Chile), dejó atrapados a varios de los clientes que se encontraban en el lugar.

De acuerdo al citado medio, en estos momentos la Policía local acordonó la zona mientras se realizan las labores de rescate.

Debido a la gravedad de la situación, desde la institución policial creen que la cifra de víctimas fatales podría aumentar con el paso de las horas.

A su vez, hicieron un llamado a los turistas que se encuentran en la arena de la playa que se mantengan en silencio para poder oír las voces de posibles sobrevivientes.

“Salía del local y se ha caído todo entero, es una pena, teóricamente cada año se tiene que hacer una inspección. Estamos tocados, no puedo hablar, eran mis vecinos”, señaló Raúl Pursnami, propietario de una tienda de moda contigua al local.

