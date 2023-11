La noche de este lunes se vivió uno de los momentos más esperados por los seguidores del reality Tierra Brava de Canal 13, donde se revelaron las imágenes de la escapada de Fabio y Miguelito para ir a una fiesta.

Fue en medio de una actividad que los participantes notaron que sonaba música cerca, lo que inquietó a algunos de los jugadores, entre ellos el modelo español y el ex Morandé con Compañía.

Por mucho rato se lamentaron la situación, hasta que en un momento, mientras Uriel, Pamela y Fabio conversaban, se acercó Miguelito e incitó al español que lo acompañara.

“Tú sígueme”, le dijo el peruano, quien incluso le emplazó “Tú no tienes huevos”. El español, ante la provocación y las ganas de asistir a la fiesta, siguió a Miguelito.

Sorprendidos, Pamela y Uriel vieron cómo los dos compañeros salieron del encierro.

“Se fueron para la fiesta. El puto amo Miguelito. Parecían como ‘Misión Imposible’”, le dijo Uriel a Arturo Longton. Pamela añadió que “Se arrastraron como unos gusanos hasta que salieron”, mientras escondía el pijama de Miguelito.

Pasaron un par de horas, hasta que los dos volvieron de la fiesta. Uriel y Arturo los esperaron y le preguntaron por qué lo hicieron, a lo que Fabio respondió “La cagamamos, nos van a dar una patada en el culo, una bronca de la hostia”.

“Este cabrón me dijo que no tenía huevos, y me piqué. Dije que lo iba a seguir a ver hasta dónde llega, lo seguí y lo seguí, y al final me encontré en la fiesta (…) Si me echan o no, me voy a acordar toda mi puta vida de este momento”, manifestó el modelo español.

Esta situación ya se había revelado hace un par de semanas, luego que se filtraran imágenes de ambos jugadores en la fiesta, las que se mostraron en la televisión peruana. De hecho, incluso Agostini se habría encontrado con una expareja, quien subió videos a redes sociales.

Desde Canal 13 señalaron que la sanción para los dos participantes se conocerá en el capítulo de este martes.