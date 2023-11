El comienzo de la nueva temporada de Sin Filtros, luego de su breve receso, comenzó en medio de polémicas, según dio a conocer el animador del programa, Gonzalo Feito, fueron interceptados por Francisco Muñoz, conocido en la industria como Pancho Malo, y parte del autodenominado “Team Patriota”.

A la entrada del estudio, el exlíder de la Garra Blanca, llegó valiéndose junto a un grupo de personas portando lienzos junto a los que increparon al conductor del programa y a otros panelistas.

“Aquí me han denostado, me han injuriado, me han difamado(…) esto es lo único que nos queda, después de que nos funan en los programas, nos difaman”, acusó Muñoz en conversación con Feito.

Pese a que el animador escuchó atentamente las palabras de ‘Pancho Malo’, al inicio del programa lo identificó como una de las personas que han ejercido presiones para que el espacio no continúe al aire, tal como lo aseguró la producción anteriormente antes del final de temporada.

“Estamos siendo funados afuera del estudio, está la gente de Pancho Malo y el Team Patriota, más los que están con el ‘en contra’. Nos ha costado que entren algunos panelistas, algunos invitados (…) Llegaron hace 30 minutos, muchos de los invitados han sido agredidos verbalmente, pero ya llegó Carabineros”, explicó el conductor de Sin Filtros al mismo tiempo que se escuchaban de fondo los gritos y cánticos de los manifestantes.

A lo que agregó: “Lo dijimos en algunas ocasiones, que estamos recibiendo presión de distintas partes, estamos recibiendo ataques de distintas partes, afuera está Pancho Malo con su gente del ‘en contra’ atacándonos afuera en estos momentos”.

Pese a que señaló que uno de sus panelistas aún no podía ingresar al estudio por la manifestación del grupo dirigido por Muñoz, Feito dio inicio al programa.