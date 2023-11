La artista había sido anunciada como uno de los platos fuertes para el cierre del evento solidario; sin embargo, no logró subirse al escenario para celebrar el logro de la meta a causa de problemas técnicos.

Pese a que José Miguel Viñuela y Juan Pablo Queraltó tentaron su presentación en la Quinta Vergara, la argentina Lali Espósito jamás se subió al escenario de la Teletón. La situación causó extrañeza entre los fanáticos que llegaron hasta Viña del Mar para ver a la cantante y también entre los televidentes que seguían viendo la transmisión desde sus casas.

La cancelación del show de la trasandina quedó confirmado cuando luego de leer el cómputo con la meta superada, se subió a ‘La quinta’ la banda de cumbia nacional, Los Viking’s 5, para posteriormente cerrar la transmisión.

La desazón entre sus fanáticos se hizo sentir en redes sociales y cuando la cantante fue captada saliendo del recinto en total hermetismo. ¿Por qué no se presentó si estaba en la Quinta Vergara?

La respuesta llegó más tarde, cuando Lali Espósito que encontró con su club de fans más allá de la salida del coliseo musical de Viña donde, evidentemente afectada, les explicó que todo se debió a un problema técnico.

En su cuenta de Instagram, la trasandina detalló en horas de la madrugada las razones detrás de su baja del show de televisión: “Como verán me quedé con el makeup (maquillaje), con la ropa (…) me tocaba cantar en la Teletón sobre el final. Estábamos todos listísimos, yo listísima detrás del escenario esperando nuestro momento“.

“Para quienes no saben cómo funcionan estas cosas tan caóticas en vivo, puede haber retrasos, puede haber errores técnicos (…) y siempre todos los artistas antes de salir al escenario chequean sus equipos personales y eso tiene un tiempo que uno pide: 10 minutos, 15 minutos, lo coordinas previamente con la producción”, continuó.

A lo que agregó: “En nuestro caso, lo que pasó fue que se empezó a atrasar la transmisión y empezó a atrasarse el horario de todo. Cuando llegamos al escenario para cantar, mi equipo que tenía que chequear que todo esté listo para que yo salga a cantar, se encuentra con que no solo no teníamos los minutos, sino que eran casi nulos y se habían desconectado enchufes, sacado tensiones, movidas donde teníamos que empezar todo de cero que eso no son 5 minutos“, aclaró.

Finalmente, según explicó Lali, su equipo intentó restablecer el setlist en el acotado tiempo que les designaron; sin embargo, no lo lograron y tuvieron que enviar a otro artista al escenario, con el fin de terminar la transmisión en el horario estipulado.

“Hago hincapié en mi pena absoluta porque me ilusionaba mucho cantar en la teletón este año y por todo el fandom tan amoroso que estuvo todo el día bancando para que llegara este momento. Nos vamos tristes, no voy a mentir”, concluyó la artista.