Durante el pasado lunes CNN Chile transmitió la entrevista que Mónica Rincón realizó a Chayanne, quien habló de sus proyectos personajes y recordó su ligazón con Chile.

En este sentido, el cantante de 55 años habló en extenso sobre su vínculo con el Festival de Viña del Mar, en el cual ha estado en varias ocasiones.

“Siempre es un placer estar en el Festival. Ahora mismo no estamos en la preparación de un show como para aparecer en Viña este año, pero no se puede descartar. En cualquier año puede haber la posibilidad y siempre es un honor”, indicó.

“Hasta dos veces me he presentado en la misma temporada. Me acuerdo una vez que Rod Stewart no pudo llegar, y abrí el festival y lo cerré. Cosas emocionantes me han pasado”, agregó.

Piropo de Chayanne a Mónica Rincón

No obstante, un momento especialmente llamativo se produjo cuando Rincón le preguntó al artista respecto a su adaptación a las redes sociales, como Instagram o TikTok.

Ante esto Chayanne se despachó una respuesta que la comunicadora no esperaba: “Créeme que estoy aprendiendo, usted no, porque es una niña”.

Aquello incluso sonrojó a la conductora de noticias, quien antes había reconocido ser seguidora del puertorriqueño.

“Ay, qué encantador, pero no soy una niña. Trátame de tú, no me digas usted”, indicó entre risas.

Hay que señalar que la propia Mónica Rincón compartió el momento en X (Twitter), asegurando que había cumplido un sueño.